«Первая мысль – атака Израиля»: украинка из Бейрута рассказала о взрывах

Главное: От двух взрывов, которые прозвучали накануне в столице Ливана, вылетели стекла и двери в домах в радиусе 5 км от эпицентра взрыва. Свидетельница происшествия из Украины рассказала, что у людей позакладывало уши.

Детали: После взрывов в Бейруте местные жители решили, что это атака Израиля. Как рассказала украинка Ирина Карапата, которая сейчас учится в местном университете, через мгновение после первого взрыва дом «начал шататься, как от землетрясения», после чего прогремел второй взрыв, «который заглушил уши». «А дальше паника, посыпались окна у соседей. Первая мысль – атака Израиля, сразу исчез интернет, связь. Когда мы выбежали на улицу, увидели клубы красного дыма со стороны порта», – цитирует очевидицу «Громадське ТБ».

По ее словам, взрывы были настолько мощными, что ударной волной оказались выбиты стекла и даже двери в домах на расстоянии до 5 км от эпицентра. «В конце концов, звук взрыва был слышен по всей территории Ливана», – заключила Карапата.

Отметим, что Армия обороны Израиля решила отложить конфликт с Ливаном после случившегося. «Израиль предложил направить гуманитарную и медицинскую помощь в Ливан по каналам безопасности и по международным каналам. Время отложить конфликт», — говорится на официальной странице армии в Twitter.

В тему: Вечером 4 августа 2020 года в столице Ливана Бейруте прогремели два мощных взрыва. Практически сразу стало известно о десятках погибших и тысячах посрадавших.