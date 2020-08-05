Курс гривны снова начал снижаться: данные на 5 августа 2020 года

Главное: Курс гривны снова просел. Доллар и евро выросли в цене.

Детали: В среду, 5 августа, курс гривны резко снизился. Котировки валют публикует Национальный банк Украины.

Финансовый регулятор поднял цену американского доллара на девятнадцать копеек – до 27,82 гривен.

Евро подорожал на двадцать одну копейку – до 32,72 гривен.

Накануне несколько дней курс украинской валюты был достаточно стабилен.

Котировки валют на 5 августа 2020 года:

В тему: 29 июля 2020 года мы писали, что курс гривны прекратил свое затяжное падение.