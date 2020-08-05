Курс гривны снова начал снижаться: данные на 5 августа 2020 года

Главное: Курс гривны снова просел. Доллар и евро выросли в цене.
Детали: В среду, 5 августа, курс гривны резко снизился. Котировки валют публикует Национальный банк Украины.
Финансовый регулятор поднял цену американского доллара на девятнадцать копеек – до 27,82 гривен.
Евро подорожал на двадцать одну копейку – до 32,72 гривен.
Накануне несколько дней курс украинской валюты был достаточно стабилен.
Котировки валют на 5 августа 2020 года:
В тему: 29 июля 2020 года мы писали, что курс гривны прекратил свое затяжное падение.