В семье Коломойского произошло большое горе

Главное: В семье у украинского олигарха Игоря Коломойского произошло горе. У него умерла мать, которой было 80 лет.

Детали: У олигарха Игоря Коломойского умерла мать, которой было 80 лет. Об этом сообщается на Facebook-странице новостного портала еврейской общины Днепра.

«Еврейская община Днепра с глубоким прискорбием извещает, что на 81-ом году безвременно ушла из материального мира душа Зои Израилевны Коломойской, матери Президента Объединенной Еврейской Общины Украины, члена Попечительского совета еврейской общины Днепра, известного бизнесмена и общественного деятеля Игоря Валериевича Коломойского», – сказано в сообщении.

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