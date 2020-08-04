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Диетолог поведал, в каком возрасте какую кашу лучше всего есть

Агата Кловская
04.08.20 05:27
177
Диетолог поведал, в каком возрасте какую кашу лучше всего есть

Главное: Выбор каши зависит от возраста человека. Диетолог дал советы.

Детали: В разном возрасте человеку следует есть разные каши. Об этом заявил российский диетолог Михаил Гинзбург, которого цитирую местные СМИ.

Он говорит: «Выбирают обычно из одной из двух самых популярных каш: из манной или овсяной. Если выбор правильный, то это поможет ребенку в учебе».

По его словам, «манка быстрее повышает уровень сахара в крови».

Но, как говорит врач, «это не есть хорошо для взрослых, но для детей это неплохо, для детей это хорошо работает: у них от риса и манки лучше работают мозги, учатся они лучше».

Диетолог сообщает: «Для взрослых людей высокий уровень сахара от манной каши будет скорее вредом, чем пользой. Им стоит обратить внимание на овсяную кашу. Если сравнивать овсянку и манку, то для людей старше пятидесяти лет овсянка выиграет по всем позициям. Там крахмал более труднодоступный, соответственно углеводы медленные. Сахар после овсянки подскакивает не так резко, как после манки. Еще там больше пищевых волокон и больше пребиотического действия, которое улучшает нашу микрофлору».

В тему: 31 июля 2020 года мы писали, что биолог рассказал о небывалой пользе всем известных фруктов.

Тэги: здоровье, овсянка, каша, манка

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