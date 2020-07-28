Стал известен тренерский штаб Луческу в «Динамо»

Главное: Появился состав тренерского штаба Мирчи Луческу в киевском «Динамо». Ассистентом румына будет молдавский специалист.

Детали: Появились данные о составе тренерского штаба Мирчи Луческу в киевском «Динамо». «Фраза» собрала всю информацию по данной теме, которую сейчас публикуют неофициально.

Ожидается, что ассистентом главного тренера станет 52-летний молдавский специалист Эмилиан Карас, ранее работавший в молдавских, российских и азиатских (Китай, ОАЭ, Катар) клубах.

Также в тренерский штаб должны войти бывшие динамовцы Огнен Вукоевич и Олег Гусев.

Тренером вратарей останется Михаил Михайлов.

Ожидается, что новый тренерский штаб команды представят на пресс-конференции Мирчи Луческу в четверг, 30 июля.

В тему: 27 июля 2020 года мы писали, что ультрас «Динамо» выдвинули жесткий ультиматум Луческу.

Тогда же Луческу возомнил себя спасителем «Динамо» и ответил киевским болельщикам.