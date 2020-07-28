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Зеленский разрешил гражданам Китая въезжать в Украину без виз, несмотря на бушующую эпидемию

Александр Панько
28.07.20 13:34
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Зеленский разрешил гражданам Китая въезжать в Украину без виз, несмотря на бушующую эпидемию

Главное: Президент Владимир Зеленский подписал Указ о введении временного безвизового режима для граждан Китая, въезжающих в Украину с туристическими целями. При этом в КНР обнаружен новый очаг заражения коронавирусной болезнью, который распространился уже на 9 городов, включая Пекин.

Детали: Президент Украины Владимир Зеленский ввел временный безвизовый режим для граждан Китайской Народной Республики, которые въезжают в Украину с туристической целью. Как сообщает пресс-служба Офиса президента, в Указе, который он подписал сегодня, 28 июля, говорится о том, что целью такого решения является развитие дружеских отношений и активизации двустороннего сотрудничества в сфере туризма.

В документе также указывается, что он будет действовать с 1 августа 2020 года по 31 января 2021 года для китайский граждан, которые въезжают в Украину на срок до 30 дней в течение 180 дней.

Указ вступает в силу со дня его опубликования. Кабинету Министров Украины поручено принять меры для его реализации.

Отметим, что в Указе не сказано о каких-либо дополнительных условиях въезда в страну, как то сдача ПЦР-тестов или самоизоляция на определенный период.

Между тем, как сообщает официальное информационное агентство правительства КНР «Синьхуа», коронавирус SARS-CoV-2, новый очаг которого обнаружили в портовом городе Далянь, уже распространился на девять городов в пяти регионах Китая. Среди них и столица — Пекин.

Сообщается также о том, что в городе Фучжоу, административном центре провинции Фуцзян, введут «режим военного времени» в связи с опасностью заражения — там коронавирус нового типа обнаружили у бессимптомного переносчика, приехавшего из Даляня. Отмечается, что число выявленных больных за сутки — самое высокое с апреля.

В тему: 12 июня 2020 года в районе Фэнтай, расположенном в южной части Пекина, ввели режим военного положения после вспышки коронавирусной инфекции на местном оптовом рынке Синьфади.

15 июня профессор института вирусологии медицинского отделения Уханьского университета Ян Чжаньцю заявил, что этот вирус может оказаться гораздо более заразным, чем предыдущий.

16 июня власти Китая ввели военное положение в городе Баодин, который находится в 140 км к юго-западу от столицы государства. Причиной стала вспышка коронавируса на крупном рынке в Пекине.

Тэги: Китай, здоровье, эпидемия, указ, политика, Пекин, китайцы, Владимир Зеленский, новости Украины, коронавирус

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