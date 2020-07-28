Зеленский разрешил гражданам Китая въезжать в Украину без виз, несмотря на бушующую эпидемию

Главное: Президент Владимир Зеленский подписал Указ о введении временного безвизового режима для граждан Китая, въезжающих в Украину с туристическими целями. При этом в КНР обнаружен новый очаг заражения коронавирусной болезнью, который распространился уже на 9 городов, включая Пекин.

Детали: Президент Украины Владимир Зеленский ввел временный безвизовый режим для граждан Китайской Народной Республики, которые въезжают в Украину с туристической целью. Как сообщает пресс-служба Офиса президента, в Указе, который он подписал сегодня, 28 июля, говорится о том, что целью такого решения является развитие дружеских отношений и активизации двустороннего сотрудничества в сфере туризма.

В документе также указывается, что он будет действовать с 1 августа 2020 года по 31 января 2021 года для китайский граждан, которые въезжают в Украину на срок до 30 дней в течение 180 дней.

Указ вступает в силу со дня его опубликования. Кабинету Министров Украины поручено принять меры для его реализации.

Отметим, что в Указе не сказано о каких-либо дополнительных условиях въезда в страну, как то сдача ПЦР-тестов или самоизоляция на определенный период.

Между тем, как сообщает официальное информационное агентство правительства КНР «Синьхуа», коронавирус SARS-CoV-2, новый очаг которого обнаружили в портовом городе Далянь, уже распространился на девять городов в пяти регионах Китая. Среди них и столица — Пекин.

Сообщается также о том, что в городе Фучжоу, административном центре провинции Фуцзян, введут «режим военного времени» в связи с опасностью заражения — там коронавирус нового типа обнаружили у бессимптомного переносчика, приехавшего из Даляня. Отмечается, что число выявленных больных за сутки — самое высокое с апреля.

В тему: 12 июня 2020 года в районе Фэнтай, расположенном в южной части Пекина, ввели режим военного положения после вспышки коронавирусной инфекции на местном оптовом рынке Синьфади.

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