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Украина, Польша и Литва создали «треугольник» в Люблине

Александр Панько
28.07.20 12:54
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Украина, Польша и Литва создали «треугольник» в Люблине

Главное: Украина, Польша и Литва создали «Люблинский треугольник». По словам министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, новое объединение должности привести к усилению экономического сотрудничества, торговли и туризма между тремя странами, а также усилит позиции Украины на пути в Евросоюз и НАТО.

Детали: Украина, Польша и Литва создали «Люблинский треугольник». По словам министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, речь идет о формате, «который станет важным элементом развития и укрепления Центральной Европы, но также укрепление Украины как полноправного члена европейской и евроатлантической семьи».

Как сообщает «Европейская правда», на совместной пресс-конференции с министрами иностранных дел Польши и Литвы в Люблине он объяснил, что это сотрудничество не будет ограничиваться вопросами обороны, как в случае совместной бригады ЛитПолУкрбриг, а речь идет, прежде всего, об усилении экономического сотрудничества, торговли и туризма.

«Треугольник сосредоточится на углублении взаимодействия между нашими странами, но мы также видим большую перспективу в том, чтобы он стал инструментом для привлечения тех стран, которые нуждаются в более тесных контактов с Западом, с общеевропейскими структурами, и мы с коллегами помогать нашим друзьям и нашим соседям активнее взаимодействовать в этой сфере», — заключил Кулеба, поблагодарив Польшу и Литву за последовательную поддержку Украины на пути к членству в Евросоюзе и НАТО и в реализации реформ.

В тему: 10 июня 2005 года руководители военных ведомств Украины, Польши и Литвы подписали в Брюсселе письмо намерений по созданию совместного украино-польско-литовского батальона «УкрПолЛитбат» на базе уже существовавшего украино-польского миротворческого батальона «УкрПолбат».

25 января 2016 года в Люблине прошла церемония по случаю начала функционирования литовско-польско-украинской бригады.

Напомним: 5 декабря 2014 года ряд националистических организаций и партий из Украины, Грузии, Белоруссии, Латвии, Литвы и Эстонии создали в Киеве «Альянс Балто-Черноморских наций».

Справка: «Междуморье» — проект конфедеративного государства, которое включало бы Польшу, Украину, Белоруссию, Литву, Латвию, Эстонию, Молдавию, Венгрию, Румынию, Югославию, Чехословакию, а также, возможно, Финляндию, выдвинутый Юзефом Пилсудским после Первой мировой войны. Эта конфедерация должна была простираться от Черного и Адриатического морей до Балтийского, отсюда и название.

Предлагаемая конфедерация должна была налаживать многонациональную и многокультурную традицию бывшей Речи Посполитой. Пилсудский считал, что ее восстановление позволит избежать государствам Центральной Европы доминирования Германии или России. Идею опротестовали СССР и все западные державы, за исключением Франции. На протяжении двух десятилетий после краха идеи Междуморья все государства, которые должны были стать членами конфедерации, оказались в зоне влияния СССР и Нацистской Германии.

«Балто-Черноморская ось» — геополитический проект, теоретизированный многими политиками и общественными деятелями из Украины, Беларуси и Литвы. Начал разрабатываться украинской интеллигенцией в начале 20-го века. В частности, участие в разработке принимали президент УНР Михаил Грушевский и идеолог украинского национализма 1930-х Юрий Липа.

Тэги: Украина, Министерство иностранных дел Украины, Польша, политика, Литва, евроинтеграция, дипломатия, Дмитрий Кулеба, Люблинский треугольник

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