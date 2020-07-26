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Стало известно, о чем Зеленский разговаривал с Путиным по телефону

Александр Панько
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Стало известно, о чем Зеленский разговаривал с Путиным по телефону

Главное: Президент Украины Владимир Зеленский позвонил своему российскому коллеге Владимиру Путину, чтобы обсудить вопросы пандемии и анонсированного прекращения боевых действий на Донбассе. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Детали: В воскресенье, 26 июля, президент Украины Владимир Зеленский провел телефонные переговоры со своим российским коллегой Владимиром Путиным.

Как отмечает пресс-служба Кремля, телефонный разговор состоялся по инициативе украинской стороны.

Сообщается, что главы государств обсудили различные аспекты урегулирования конфликта на Донбассе и дали позитивную оценку согласованию Контактной группы в Минске дополнительных мер по прекращению огня, которые вступают в силу с 27 июля.

«Акцентирована важность безусловного соблюдения этих договоренностей участниками конфликта», ‒ говорится в сообщении.

«Президенты также обменялись мнениями по ситуации вокруг пандемии коронавируса», ‒ добавили в пресс-службе.

В тему: 19 ноября 2019 года российские СМИ заговорили о возможной двухсторонней встрече Зеленского с Путиным.

Напомним также, что президент Украины Владимир Зеленский уже разговаривал по телефону с президентом РФ Владимиром Путиным. Это произошло в феврале 2020 года.

Тогда главы государств обсудили выполнение договоренностей, достигнутых во время саммита 9 декабря 2019 года в Париже, а также подготовку к следующей встрече лидеров «нормандской четверки».

Стороны также затронули проблему освобождения удерживаемых на временно оккупированных территориях Донбасса, Крыма, а также в России людей, согласившись «активизировать работу на уровне Трехсторонней контактной группы в Минске для реализации достигнутых договоренностей».

Тэги: Украина, общество, Владимир Путин, Россия, политика, Президент Украины, президент России, Владимир Зеленский, новости Украины, телефонный разговор

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