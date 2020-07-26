В Санкт-Петербурге на многолюдном перекрестке взорвались бочки с квасом

Главное: В Красносельском районе Санкт-Петербурга «взлетели на воздух» две бочки с квасом. Осколками посекло случайного прохожего.

Детали: В воскресенье днем, 26 июля, в Санкт-Петербурге на пересечении проспекта Ветеранов и улицы Пограничника Гарькавого взорвались две бочки с квасом.

Как сообщает 78.ru, взрывы прогремели с разницей в несколько секунд.

По предварительным данным, в результате инцидента рваную рану руки получил случайный прохожий. Ему оказали первую помощь и увезли в больницу.

Отмечается, что пострадавших могло быть намного больше, поскольку осколки от взорвавшихся бочек разлетелись в радиусе 10 м.

В настоящее время на месте ЧП работают работники экстренных служб и эксперты-взрывотехники. Детали случившегося выясняются.

В тему: 4 января 2020 года мы писали, что на Тернопольщине взорвался сельский клуб, когда там репетировали подростки.

А 7 декабря 2019 года сообщалось, что в Киеве возле станции метро прогремел взрыв.

Напомним также, что 25 ноября 2019 года в Харькове на парковке взорвался кроссовер Nissan Qashqai с человеком внутри.

По словам очевидцев, взрывное устройство сработало в то время, когда водитель сел за руль автомобиля.

В свою очередь глава харьковского облуправления Нацполиции Валерий Сокуренко заявил, что взрывное устройство было подложено возле машины на асфальте.