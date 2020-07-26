Коронавирус незаконно проник в самую закрытую страну мира?

Главное: Власти КНДР объявили о первом случае подозрения на коронавирус. Заразу мог подхватить нарушитель, который незаконно «сбегал» в Южную Корею.

Детали: Власти самой закрытой страны мира ‒ КНДР ‒ объявили о первом зафиксированном случае подозрения на COVID-19.

Как передает ТАСС, инфицирование подозревают у перебежчика, вернувшегося в северокорейский Кэсон из Южной Кореи после «незаконного пересечения демаркационной линии».

Сообщается, что у нарушителя наблюдаются симптомы, характерные для коронавирусной инфекции.

В свою очередь, председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын в субботу инициировал экстренное заседание политбюро ЦК Трудовой партии Кореи для обсуждения ситуации. Он также заявил о готовности перейти к состоянию максимальной готовности для защиты от распространения коронавируса.

Уже известно, что в Кэсоне введен режим жестких карантинных мер. В частности, все районы города строго изолированы друг от друга, а люди, входившие в контакт с перебежчиком, находятся под постоянным медицинским наблюдением.

В тему: 3 июля 2020 года Ким Чен Ын объяснил, почему в КНДР нет коронавируса.

А 9 марта 2020 года мы писали о единственной стране Евросоюза, в которую еще не проник коронавирус.