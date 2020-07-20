Петиция к Зеленскому против захвата Киево-Печерской лавры набрала 25 тысяч голосов

Главное: Петиция о сохранении Киево-Печерской лавры в пользовании УПЦ набрала 25 тыс голосов. Теперь ее должен рассмотреть Президент.

Детали: Петиция о сохранении Киево-Печерской лавры в Украинской Православной Церкви набрала необходимые 25 тыс голосов.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на petition.president.gov.ua, в тексте петиции речь идет о том, чтобы договор с Украинской Православной Церковью относительно аренды Киево-Печерской лавры не разрывался, а здания не передавались Православной Церкви Украины.

«Мы, верующие Украинской Православной Церкви, просим Вас господин Президент, не допустить попытки незаконного захвата Киево-Печерской лавры и отклонить петицию № 22/092966-эп, целью которой является явное разжигание межконфессиональной вражды», — говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, 15 апреля на сайте Официального интернет-представительства Президента Украины появилась петиция о передаче Свято-Успенской Киево-Печерской лавры ПЦУ, верующие разместили встречную петицию в защиту Лавры.

Президент Украины Владимир Зеленский 22 мая сообщил авторам петиции, которые призывали передать Киево-Печерскую лавру в использование ПЦУ, что не может заниматься вопросом передачи лавры согласно законодательству.

В ответе Президента указано, что в соответствии с п. 5 ст. 116 Конституции Украины Кабинет Министров осуществляет управление объектами государственной собственности в соответствии с законом.

Ранее юридический отдел УПЦ объяснил, что электронная петиция о передаче Киево-Печерской лавры ПЦУ незаконна, поскольку противоречит Закону Украины «Про звернення громадян».

По мнению главы юридического отдела Украинской Православной Церкви протоиерея Александра Бахова, данная петиция разжигает религиозную вражду, кроме того, отсутствуют какие-либо законные основания для расторжения договора аренды Киево-Печерской лавры.

В тему: Митрополит Онуфрий призвал инициаторов петиций об отнятии Киево-Печерской лавры к созиданию.