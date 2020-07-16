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Митрополит УПЦ: Бога невозможно «приручить» свечками, приношениями и молитвами

Автор: «Фраза»
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Митрополит УПЦ: Бога невозможно «приручить» свечками, приношениями и молитвами

Главное: Настоящая вера – это не некая торговля, а осознанное движение души к Богу и спасению. Об этом рассказал митрополит УПЦ Митрофан.

Детали: Каждая трудность, каждое испытание нашей веры — это момент, когда она может вырасти и стать сильнее.

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом сказал митрополит Горловский и Славянский Митрофан в своей проповеди.

 «Бывает так, что чего-то очень хочется и человек просит об этом Бога, но там как будто никого нет, пустое небо, просьба не исполняется — и вера подвергается испытанию, человек думает: "Бог меня не слышит. Ему до моей жизни вообще никакого дела нет". Бывает, не просто чего-то хочется, а человек попадает в какие-то сложные обстоятельства, в которых он просит, чтобы Господь послал ему помощь, протянул ему Свою руку, чтобы он явно ощутил, что Бог — здесь, рядом, и Он ему помогает. Но человек этого ответа не получает. Обстоятельства даже, бывает, меняются не в лучшую сторону, а в худшую. Вера человека в этот момент терпит очень сильное испытание, потому что ему кажется, что или Бога нет, или он сам какой-то такой, что Бог его не слышит, и всё, что он делает, он делает зря», - объяснил владыка.

 По его словам, даже если Бог не исполняет что-то из того, что нам кажется важным, о чём мы просим и что мы на этом определённом этапе своей жизни поставили на первое место, так происходит не потому что Бога нет или Он нас не слышит, а потому, что «Он хочет провести каждого из нас по тому жизненному пути, который приведёт нас ко спасению и сделает нашу душу тем драгоценным сокровищем, что попадёт в сокровищницу Царства Небесного».

 Митрополит Митрофан объяснил, какими должны быть осознанные отношения с Богом.

«Бог — не «собачка», которую можно приручить свечками, приношениями, молитвами и правилами. К Нему нужно относиться со страхом и трепетом, с любовью и доверием — и понимать, что Он может не хотеть делать что-то из того, о чём мы Его просим, может с чем-то не соглашаться, в том числе и с нашими самыми большими желаниями. Он не для того существует, чтобы делать всё, что нам захотелось», - подчеркнул архиерей.

Он напомнил, что настоящая вера – это не некая торговля, а осознанное движение души к Богу и спасению.

«Наша вера — это не торговля, это не базар: "я Тебе что-то принёс, а Ты мне теперь что-то должен". Наша вера — это сознательный выбор быть с Тем, Кого мы полюбили и Кого избрали смыслом своей жизни. Поэтому вера будет претерпевать испытания. Ей нужно будет учиться в течение всей жизни. Мы каждый раз будем испытывать и трудности с пониманием того, почему так, и с отсутствием ответов на многие вопросы. Но пусть пример святых апостолов вдохновит нас и научит, что вера — это ещё и ниточка, которая связывает нас с Богом, и путь, который ведёт нас к Нему», — заключил владыка Митрофан.

В тему: Епископ УПЦ рассказал, как слово «прости» может изменить жизнь.

 
 
Тэги: новости православия, УПЦ, Митрополит Митрофан

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