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Епископ УПЦ рассказал, как слово «прости» может изменить жизнь

Автор: «Фраза»
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Епископ УПЦ рассказал, как слово «прости» может изменить жизнь

Главное: Человек, готовый найти в себе силы простить проявляет настоящую мудрость и впускает в сердце любовь. Об этом рассказал епископ УПЦ Виктор.

Детали: Прощение впускает в сердце любовь, которая способна преобразить нашу жизнь.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на «ФОМА в Украине», об этом епископ Барышевский Виктор (Коцаба) рассказал на своём Youtube-канале «Мысли вслух».

«Кто знает, каким бы образом развивалась дальнейшая история человечества, если бы наши прародители Адам и Ева нашли в себе силы и вместо того, чтобы перекладывать ответственность за нарушение заповеди на другого, сказали Богу: "Прости". Но и сегодня, спустя много тысяч лет, человеку на это так часто не хватает сил!» —отметил епископ Виктор.

 По его словам, возможная причина нежелания прощать — боязнь ощутить собственную слабость и поражение в случае, если в ответ получим слова отказа. Но в этот момент нужно спросить себя: «Что для меня важнее — спокойствие моего эго или отношения с тем, кого я обидел?»

 Он напомнил слова из главной молитвы христианского мира, которую человечеству дал Сам Господь: «И прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим». По сути, это договор с Богом, но почему же, каждый день читая "Отче наш", мы её регулярно нарушаем?» — отметил епископ.

 По мнению психологов, нежелание просить прощения кроется ещё и «желании справедливости», добавил он и ответил на это словами преподобного Исаака Сирина: «Если бы Бог прежде всего искал справедливости, человечество не дожило бы и до вечера».

 Он также рассказал реальный случай о том, как слово «прости» может резко изменить ситуацию.

 

«Один мой знакомый рассказал мне типичную историю. Однажды он был за рулём, и его подрезал другой водитель. Рассердившись, мужчина вжал педаль газа, обогнал нарушителя, тоже подрезал его и на светофоре выскочил из машины, чтобы выяснить отношения. Слава Богу, в это мгновение в его голове промелькнула мысль: «Та я же не лучше, ведь и со мной такое бывало». Добежав до машины своего обидчика, вместо ругани и кулаков он неожиданно сказал: «Слушай, прости меня, брат!» Смущённый водитель, вжавшийся в сидение и приготовившийся к драке, ответил: «И меня прости, пожалуйста. Я был не прав». Как вспоминал мой товарищ, ощущение счастья не покидало его на протяжении всего дня», — поделился архиерей.

  По словам владыки Виктора, прощение является тем «шлюзом», который впускает в нашу душу животворный поток энергии, способной преобразить наше бытие и исцелить нас от эгоизма. «Имя этой энергии — любовь. Потому что любить, по словам митрополита Антония Сурожского, значит перестать видеть центр и цель существования в самом себе. Любить — это значит увидеть другого человека и ощутить, что для Бога он не менее дорог, чем ты сам. А начало источника любви в нашей душе — способность произнести похожие, чрезвычайно важные слова: прости и прощаю».

Епископ Виктор пожелал учиться вовремя просить прощение, чтобы «в отношениях с другими стараться быть не прокурорами, а адвокатами» и всегда помнить слова Христа: «Прощайте должникам вашим, и Отец ваш простит вас».

В тему: В УПЦ рассказали, как будут праздновать День Крещения Руси в условиях карантина.

 
 
Тэги: новости православия, УПЦ, епископ Виктор

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