Главные новости за 14 июля 2020 года

- Верховная Рада Украины легализовала игорный бизнес в стране. Законом устанавливаются места, где могут находиться казино и игровые залы, а также запрещается владеть соответствующим бизнесом представителям государства-агрессора.

- Границы для украинцев открыли еще две страны. Это Багамские острова и Ливан.

- В этом году хасиды не смогут приехать на праздник Рош ха-Шана в Умань. Все из-за пандемии коронавируса.

- В ближайшие выходные украинцев ждет прохладная погода. В Киеве ожидается гроза.

- Курс гривны снизился. Евро и доллар подорожали.

- Дефицит американского бюджета установил рекорд. Всего за год он увеличился в десять раз.