Спустя 5 лет правоохранители раскрыли убийство на Оболони

Главное: Столичные правоохранители рапортовали о раскрыли дела об убийстве пятилетней давности. Тогда двое злоумышленников смертельно ранили священника в Оболонском районе Киева. Один из них задержан.

Детали: Прокуратура Киева заявляет о раскрытии дела об умышленном убийстве священнослужителя одной из православных церквей в Киеве в 2015 году. Как сообщает пресс-служба ведомства, в соответствии с материалами следствия, двое злоумышленников дважды выстрелили в священнослужителя, попав ему в голову. После совершенного они покинули место преступления, завладев личными вещами потерпевшего.

Проведенными следственными действиями правоохранители установили одного из нападавших. Им оказался 46-летний киевлянин, который ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности. Ему сообщено о подозрении по статье об умышленном убийстве, совершенном из корыстных побуждений по предварительному сговору группой лиц.

По ходатайству прокуратуры Шевченковский районный суд Киева избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей без определения размера залога.

Как сообщает «Украинская правда» со ссылкой на пресс-секретаря столичной прокуратуры Надежду Максимец, задержанный отказывается признавать вину и давать показания, но его причастность установлена ​​следствием. «Причастность подозреваемого подтверждается результатами ДНК экспертиз, которые совпали с биологическими следами, которые были обнаружены на вещественных доказательствах на месте убийства», — заявила она, подчеркнув, что задержание этого человека стало большой удачей правоохранителей и дает возможность разыскать его сообщника.

В тему: В ночь с 25 на 26 июля 2015 года в Киеве на площади Героев Сталинграда неизвестные дважды выстрелили в голову настоятелю храма великомученицы Татьяны Оболонского благочиния иерею Роману Николаеву. От полученных травм он впоследствии скончался в больнице. При этом утверждалось, что это было не ограбление.