Кличко считает, что киевлянам не стоит купаться на столичных пляжах

Главное: Столичные власти призывают киевлян не купаться в водоемах города. При этом загорать и отдыхать на пляжах можно.

Детали: На всех столичных пляжах купаться пока не рекомендуется. В воде обнаружили завышенные показатели содержания кишечной палочки. Как заявил городской голова Киева Виталий Кличко в ходе традиционного брифинга 13 июля, загорать и отдыхать на пляжах можно.

«На прошлой неделе на всех столичных пляжах были вывешены желтые флаги. Это значит, что купаться на них не рекомендуется. Но загорать и отдыхать на пляжах можно. Почему сложилась такая ситуация? Из-за сильных дождей, прошедших в Киеве на прошлой неделе. В результате взятых проб, в воде обнаружили завышенные показатели содержания кишечной палочки», — заявил Кличко, добавив, что обычно после сильных осадков, во всех водоемах подобные показатели повышаются. Для их возвращения к нормативным показателям нужно 3-4 дня.

«Новые пробы воды специалисты Госпродпотребслужбы будут брать сегодня. И в четверг-пятницу мы будем готовы сообщить, на каких пляжах купаться снова безопасно, а где — пока следует воздержаться от водных процедур», — заключил градоначальник.

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