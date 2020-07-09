«Киевстар» и Vodafone подписали важный меморандум после встречи с Зеленским

Главное: Крупнейшие мобильные операторы Украины ‒ «Киевстар» и Vodafone ‒ подписали меморандум о совместном использовании мобильный сетей. Это произошло после встречи представителей компаний с президентом Владимиром Зеленским.

Детали: Украинские мобильные операторы «Киевстар» и Vodafon подписали меморандум о совместном использовании инфраструктуры своих мобильных сетей.

Как сообщает пресс-служба «Киевстара», документ позволит избежать дублирования при строительстве сетей, что, в свою очередь, ускорит предоставление доступа к услугам 4G / LTE людям, проживающим в малонаселенных районах.

Омечается, что меморандум был подписан после встречи представителей операторов с президентом Украины Владимиром Зеленским, на которой обсуждались проблемы доступа к сети Интернет на автодорогах и в сельской местности.

«Общее использование сетей позволит сделать наши инвестиции более эффективными. А именно, не только придерживаться принятых обязательств по покрытию, но и принести скоростной интернет в небольшие села с населением менее 2000 человек», ‒ заявила после подписания меморандума генеральный директор «Vodafone Украина» Ольга Устинова.

В свою очередь, президент «Киевстара» Александр Комаров отметил, что «партнерство и кооперация при использовании мобильных сетей позволит операторам ускорить ликвидацию цифрового разрыва между мегаполисами и селами, и выполнять свои инвестиционные планы невзирая на снижение доходов рынка».

«Мы предложили присоединиться к Меморандуму всем мобильным операторам Украины и рады, что Vodafone Украина поддержал эту идею. Меморандум открыт для всех игроков, которые хотят развивать новые мобильные технологии на взаимовыгодных условиях», ‒ добавил он.

В тему: 3 июня 2020 года мы писали, что вслед за «Киевстаром» и «Водафоном» перебои на линии начались у еще одного крупного провайдера.

А 29 мая 2020 года сообщалось, что масштабный сбой произошел у одного из крупнейших мобильных операторов Украины. Нельзя было ни позвонить, ни принять звонок.

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