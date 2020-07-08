Скончался ученый, установивший точное место Куликовской битвы

Главное: В Москве скончался историк и археолог Михаил Гоняный, разработавший уникальную методику по поиску следов исторических битв. Об этом сообщила пресс-служба Государственного Исторического музея.

Детали: Во вторник, 7 июля, в Москве скончался 66-летний выдающийся историк и археолог Михаил Гоняный.

Как передает ТАСС, об этом сообщила пресс-служба Государственного Исторического музея, где работал ученый.

«Скончался основоположник современной археологии Куликова поля, заведующий отделом комплексных историко-археологических исследований Государственного исторического музея Михаил Иванович Гоняный», ‒ сказано в сообщении.

По данным СМИ, Гоняный разработал собственную методику по поиску следов исторических битв. С помощью его открытия были найдены точные места важнейших исторических сражений: при Молодях (29 июля — 2 августа 1572 года), Бородине и Тарутине (соответственно 7 сентября и 6 октября 1812 года). Но главной заслугой археолога называют обнаружение места, где произошла Куликовская битва.

Справка: Куликовская битва (Мамаево или Донское побоище) ‒ крупное сражение между объединённым русским войском во главе с московским великим князем Дмитрием Донским и войском темника беклярбека части Золотой Орды Мамая, состоявшееся 8 сентября 1380 года в районе к югу от впадения реки Непрядва в Дон, на Куликовом поле (юго-восток Тульской области).

Решающая победа русских войск в Куликовской битве стала важным шагом на пути к восстановлению единства Руси и будущему свержению золотоордынского ига, которое в эпоху, последовавшую за Куликовской битвой, существенно изменило свой характер в сторону большей самостоятельности великих московских князей.

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