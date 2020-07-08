На элитном итальянском озере полиция «обезвредила» группу нудистов

Главное: Итальянская полиция задержала группу нудистов на фешенебельном озере Комо. Им выписали крупные штрафы.

Детали: Курьезный инцидент произошел на элитном итальянском озере Комо, где находится одна из самых дорогих недвижимостей в стране. Тут полиция «обезвредила» группу нудистов – это мужчины 43-68 лет.

Как передает ВВС, в минувшее воскресенье люди в голом виде вышли на берег озера, где принялись от души веселиться.

Нарушителям выписали крупные штрафы – по 3333 евро каждый.

Копы подчеркнули, что в разгар пандемии коронавируса нудисты даже не надели маски.

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