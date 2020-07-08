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Ученые объяснили, чем коронавирус опасен для нашего мозга

Ученые объяснили, чем коронавирус опасен для нашего мозга

Главное: Ученые говорят, что коронавирус опасен для нашего мозга. Он может вызвать серьезные осложнения.

Детали: Исследователи из университетского колледжа Лондона заявили, что коронавирус опасен для мозга человека. Как цитирует их Reuters, зараза может вызвать в его работе осложнения.

Всего ученые описали 43 случая, когда, как сообщается, «в ходе которых у пациентов с коронавирусом возникли крупные неврологические нарушения, инсульты, воспаления, временные дисфункции мозга, бред и психоз».

Также специалисты предостерегают: «Сейчас у нас миллионы людей с коронавирусом, если через год у нас будет десять миллионов выздоровевших людей, и у этих людей будет когнитивный дефицит, то это повлияет на их способность работать и способность заниматься повседневной деятельностью».

В тему 7 июля 2020 года сообщалось, что генсек ООН Антониу Гутерриш спрогнозировал страшные последствия пандемии коронавируса. Он предрек миру длительную депрессию.

Тогда же стало известно, что в ближайшее десятилетие на Земле появится новый коронавирус. Насколько он будет серьезным, пока не понятно.

6 июля 2020 года появилась информация, что коронавирус способен вызывать мутации, которые повышают риск летального исхода у больных до 13 раз.

Тэги: ученые, здоровье, мир, мозг, коронавирус

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