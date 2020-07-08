Украинским туристам рассказали, как отдохнуть за границей во время пандемии коронавируса

Главное: В МИД рассказали, как гражданам Украины отдохнуть за границей во время пандемии коронавируса. Появился список стран, куда можно попасть.

Детали: В Министерстве иностранных дел рассказали, как украинцам спланировать свой отдых за границей во время пандемии коронавируса. Рекомендации приводит ТСН.

Сообщается, что для организации отдыха за рубежом гражданам Украины следует сперва связаться с авиакомпанией, туристической фирмой или оператором, через которого забронирована поездка, и уточнить актуальное состояние карантина в стране, проверить статус бронирования.

После этого, советуют в МИД, необходимо связаться с дипломатическим учреждением Украины в стране, куда запланировали путешествие, а также с представительством этого государства в нашей стране: там можно получить полную и актуальную информацию об ограничении.

Также украинцам напоминают, что нужно убедиться, что страховой полис покрывает расходы, которые могут возникнуть в случае чрезвычайной ситуации, в частности, инфицирования коронавирусом.

Кроме этого, необходимо позаботиться о дополнительных средствах на случай чрезвычайной ситуации, взять с собой необходимые медицинские препараты на случай вынужденной задержки за рубежом, а также проверить состояние здоровья перед поездкой.

В МИД создали интерактивную карту для туристов.

Известно также, какие страны, и на каких условиях принимают украинских туристов.

Турция: тут нужна защитная маска в аэропорту, необходимо соблюдать социальную дистанцию в полтора метра. На выходе из аэропорта людям измеряют температуру просто онлайн. В случае выявления симптомов проведут тест на коронавирус.

Египет: после прилета туристов будет встречать команда дезинфекторов. Людям будут измерять температуру, а тем, кто прибывает из стран с напряженной эпидемиологической ситуацией, предложат пройти тесты. После отдыха необходимо будет пройти четырнадцать дней самоизоляции в Украине.

Албания: эта страна первой открыла границу для украинцев. От туристов не требуют ни двух недель самоизоляции, ни проведение тестов на коронавирус.

Хорватия: сюда можно попасть при условии подтверждения бронирования отеля или гостевого жилья. Самоизоляции и тестов от отдыхающих также не требуют.

Черногория: страна, которая уже заявила о победе эпидемии коронавируса, не хочет нового новой вспышки. Поэтому туда можно попасть при наличии отрицательного результата ПЦР теста на COVID-19, сделанного в течение последних 48 часов.

Тунис: от туристов требуют ПЦР-тест на COVID-19 и прохождение обязательного карантина от семи до четырнадцати дней.

В тему 7 июля 2020 года сообщалось, что границы для восьми категорий украинцев уже открыли 23 страны.

Также туроператоры рассказали украинцам, как не испортить отпуск.