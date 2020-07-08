Курс гривны серьезно укрепился: данные на 8 июля 2020

Главное: Курс украинской гривны значительно укрепился. Евро и доллар подешевели.

Детали: В среду, 8 июля, Национальный банк серьезно укрепил курс украинской гривны. Евро и доллар упали в цене.

Финансовый регулятор публикует свежие котировки валют на сегодня.

Так, американский доллар подешевел на 19 копеек – до 26,93 гривен.

Еще больше снизилась цена евро – сразу на 31 копейку – до 30,41 гривны.

Курсы валют на 8 июля 2020 года:

Стоит напомнить, что 1 июля глава НБУ Яков Смолий написал заявление об отставке. Свое решение оставить должность он объяснил неспособностью руководить регулятором в условиях политического давления.

Он заявил: «Своей отставкой я хочу предостеречь от дальнейших попыток подорвать институциональные основы центрального банка в Украине».

После этого курс гривны снижался два дня кряду.

В пятницу, 3 июля, Верховная Рада приняла отставку.

В тему 6 июля 2020 года сообщалось, что зарубежная пресса пишет, что из-за отставки главы НБУ Якова Смолия Украине грозит банкротство.