Курс гривны серьезно укрепился: данные на 8 июля 2020

Главное: Курс украинской гривны значительно укрепился. Евро и доллар подешевели.
Детали: В среду, 8 июля, Национальный банк серьезно укрепил курс украинской гривны. Евро и доллар упали в цене.
Финансовый регулятор публикует свежие котировки валют на сегодня.
Так, американский доллар подешевел на 19 копеек – до 26,93 гривен.
Еще больше снизилась цена евро – сразу на 31 копейку – до 30,41 гривны.
Курсы валют на 8 июля 2020 года:
Стоит напомнить, что 1 июля глава НБУ Яков Смолий написал заявление об отставке. Свое решение оставить должность он объяснил неспособностью руководить регулятором в условиях политического давления.
Он заявил: «Своей отставкой я хочу предостеречь от дальнейших попыток подорвать институциональные основы центрального банка в Украине».
После этого курс гривны снижался два дня кряду.
В пятницу, 3 июля, Верховная Рада приняла отставку.
В тему 6 июля 2020 года сообщалось, что зарубежная пресса пишет, что из-за отставки главы НБУ Якова Смолия Украине грозит банкротство.