Таяние ледников может «выпустить на свободу» вирусы древних экосистем

Главное: Таяние ледников может нести новые неизвестные человечеству угрозы из-за освобождения вирусов древних экосистем. В Якутии есть риск высвобождения сибирской язвы из могильников и древних бактерий.

Детали: Ученые забили тревогу ввиду глобального потепления и климатических изменений на планете, из-за чего вирусы древних экосистем могут «выйти на свободу». Об этом сообщает «РИА Новости».

В частности, ученые из России, часть территории которой находится в условиях вечной мерзлоты, говорят, что угроза попадания древних вирусов на поверхность земли вполне реальна.

Старший научный сотрудник Тихоокеанского института географии ДВО РАН Сергей Давыдов говорит, что 10% РФ — вечная мерзлота. Там «законсервированы» породы и отложения, замороженные миллионы лет назад.

«Соответственно, мы можем получить то, что было когда-то частью экосистемы», — предполагает ученый.

По его словам, уже были случаи, когда в останках мамонтов находили сибирскую язву. А, к примеру, вирус оспы, считает исследователь, тоже может сохраниться там.

Ученый заявил, что из-за глобальных изменений на планете меняется флора и фауна, животные все дальше мигрируют на север, поэтому произойти может все что угодно.

В свою очередь заместитель директора по науке института мерзлотоведения им. П.И. Мельникова СО РАН Александр Федоров отмечает, что изменение климата в Якутии увеличивает риск высвобождения сибирской язвы из могильников и древних бактерий.

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