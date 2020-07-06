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На Сумщине страшной смертью погибла чиновница облсовета

На Сумщине страшной смертью погибла чиновница облсовета

Главное: На Сумщине трагически погибла 30-летняя юрисконсульт юридического отдела управления имуществом облсовета Карина Козупица. Она утонула в реке во время погружения с аквалангом.

Детали: В субботу, 4 июля, в селе Климентово Ахтырского района Сумской области погибла 30-летняя юрисконсульт юридического отдела управления имуществом облсовета Карина Козупица.

Как передает «Данкор», она утонула во время погружения с аквалангом в реку Ворсклу.

Сообщается, что вместе с чиновницей погиб и ее 34-летний спутник, который также занимался дайвингом.

По данным СМИ, тела погибших достали из воды в тот же день.

В настоящее время правоохранители выясняют все обстоятельства случившегося. По факту гибели людей открыто уголовное производство.

Справка: Карина Козупица родилась в г. Тростянец Сумской области. В 2012 году закончила Национальный университет «Юридическая академия Украины имени Ярослава Мудрого». С 2012 года работала на различных должностях в отделе Госкомзема в Тростянецком районе, секторе государственного земельного кадастра отдела Госземагентства в Тростянецком районе, Тростянецкой районной государственной администрации, Управлении патрульной службы МВД в городе Харькове, Департаменте патрульной полиции. С ноября 2016 года начала свою работу в Управлении имуществом Сумского областного совета.

В тему: 1 марта 2018 года мы писали, что из-за снегопада на Одесщине в ДТП погиб видный чиновник.

А 28 января 2018 года сообщалось, что на Сумщине во время охоты погиб замглавы местной райгосадминистрации.

Напомним также, что 18 июля 2011 года в Севастополе по окончании товарищеского футбольного матча между чиновниками Ленинской и Балаклавской районной администраций погиб начальник жилищного отдела Ленинской РГА Константин Клепус.

Его смерть была практически мгновенной и наступила через полчаса после окончания матча.

Тэги: общество, дайвинг, несчастный случай, регионы, Сумская область, гибель, утонул, облсовет, аквалангист, новости Украины, Ворскла, чиновница

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