Союз армян Украины объявил грант на брендинг первого скейт-парка в Ереване

Главное: Союз армян Украины запускает грантовую программу на нейминг и брендинг первого скейт-парка в Ереване.

Детали: Участникам гранта предложено создать графический дизайн, в частности логотип и общий брендинг первого скейт-парка Еревана, сообщает AnalitikaUA.net.

Согласно данным Союза армян Украины, концепция должна отображать социально-культурную значимость проекта, а также подчеркивать возможности новой локации в столице Армении. Подать заявку на участие может каждый желающий, независимо от страны проживания.

Как известно, скейт-парк в Ереване на территории площадью 5044 м² — социальный проект Союза армян Украины, направленный на создание активной среды отдыха и развлечения для молодежи, абсолютно новой локации социально-культурного характера в столице Армении. Строительство скейт-парка происходит при технической и административной поддержке мэрии Еревана.

В начале 2020 года председатель Союза армян Украины Вилен Шатворян и мэр Еревана Айк Марутян подписали договор о строительстве Союзом армян Украины скейт-парка. В марте стартовал первый этап строительства, который будет реализован в этом году.

Фундаментальные цели архитектора парка Армена Шатворяна — создание абсолютно новой локации в столице Армении, первой площадки для экстремального спорта, формирование уникального пространства для активного отдыха и досуга горожан.

Участник должен предложить свое видение брендинга парка: название, слоган, графический пакет и брендбук. При отборе заявок будут оцениваться инновационность и актуальность разработки, визуальная гармоничность, новаторство и оригинальность концепции.

Победитель гранта получает денежное вознаграждение в размере 3000 долларов США.

Приём анкет на участие до 07.08.2020 включительно.

Вся подробная информация о грантовой программе размещена на специальном сайте и доступна на четырёх языках.

В тему: 27 февраля 2020 года в Ереване состоялась встреча председателя Союза армян Украины Вилена Шатворяна с мэром столицы Армении Айком Марутяном, в ходе которого было юридически подтверждено строительство скейт-парка в Кольцевом парке по соседству с церковью Григория Просветителя.