Мир без табачного дыма: в Philip Morris International рассказали о расходах на бездымную продукцию

За год расходы Philip Morris International Inc. на инновационные разработки и исследования R&D составили $ 465 млн, из них — 98% средств были направлены на исследование бездымной продукции. Как сообщает «Апостроф», об этом говорится в первом интегрированном отчете компании за 2019 год.

«Все мы в PMI понимаем, что лучшее решение, которое наша компания может предложить обществу — это замена сигарет на менее вредные альтернативы. Это лежит в основе нашей корпоративной стратегии и наших приоритетов в области устойчивого развития», — рассказал Андре Каланцопулос, генеральный директор PMI.

В частности, как говорится в отчете, с момента анонсирования миссии кампании — «мира без табачного дыма» в 2016 году, PMI исключил из ассортимента более 600 наименований сигарет по всему миру и расширил портфель единиц для систем нагрева табака в более 400 наименований. Объем обычной табачной продукции компании сократился до 732 млрд единиц, по сравнению с 845 млрд единиц в 2016 году. Это частично изображает уровень перехода взрослых курильщиков на бездымные продукты.

«PMI направляет ресурсы на разработку, научные исследования и ответственную коммерциализацию продуктов, у которых не существует продуктов горения, что является причиной возникновения болезней, связанных с курением. При правильной поддержке и стимулировании общества, во многих странах мира продажи сигарет могут прекратиться в течение 10 −15 лет», — говорится в отчете.

По информации компании, на конец 2019 года, в мире насчитывалось 9,7 млн пользователей, которые отказались от сигарет и перешли на продукт PMI — IQOS.

«Несмотря на то, что подавляющее большинство продаж компании составляют сигареты, PMI стремится полностью заменить их продуктами, которые исключают горения, а именно такими, нагревают табак и испаряют аэрозоль с никотином. Такая продукция является лучшей альтернативой для здоровья совершеннолетних курильщиков чем продолжение курения сигарет», — убеждены в PMI.

Philip Morris International — один из крупнейших мировых производителей табачных изделий. Выпускает сигареты более чем на 40 фабриках, продает их в 180 странах. В Украине компания работает более 20 лет. Производит продукцию на фабрике в Харьковской области. В 2016 году Украина стала седьмым рынком, на котором Philip Morris запустил IQOS. Компания — лидер в трансформации табачной индустрии для создания будущего без табачного дыма.