Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП:

В УПЦ объяснили, как проходит «церковный развод» после неудачного брака

В УПЦ объяснили, как проходит «церковный развод» после неудачного брака

Главное: В Церкви нет такой процедуры как «развенчивание». Епископ детально вникает в каждую конкретную ситуацию, и преподаёт такое благословение, чтобы уже над новой парой могло совершиться ещё одно таинство Венчания. Об этом рассказали в УПЦ.

Детали: В Церкви нет такой процедуры как «развенчивание», есть «благословение епископа на повторный брак», таких браков может быть, максимум, три.

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом рассказал наместник Благовещенского мужского монастыря Нежина архимандрит Феодосий (Марченко) в комментарии «ФОМА в Украине».

«Благословение епископа на второй брак связано с тем, что бывшие супруги своим приходом к архиерею уже констатируют тот факт, что они разрушили свою семью. Чаще приходит только один из супругов, для которого очень важно решить такую проблему с церковной точки зрения, особенно на этапе построения новых семейных отношений. Дело в том, что любое таинство в Церкви совершается Самим Богом. Поэтому как можно просить в молитве о Его помощи в новой семейной жизни, не принеся покаяние и не получив нового благословения?», - объяснил архимандрит Феодосий.

Епископ детально вникает в каждую конкретную ситуацию, и преподаёт такое благословение, чтобы уже над новой парой могло совершиться ещё одно таинство Венчания.

 «Ещё одной причиной благословения на повторный брак есть забота Церкви о том, чтобы ранее оступившиеся молодые люди обрели себя в новой семейной жизни, переосмыслив прошлое и не повторяя прежних ошибок. Если Господь нам даёт всегда возможность подняться, покаяться и исправиться, то священнослужитель (епископ) в данном случае является лишь видимым выражением того, что происходит на духовном уровне», - отметил наместник.

По его словам, «неправильно жить без Божьего благословения. Но более правильно — сохранить на всю жизнь одну и единственную, Богом дарованную семью. Эта проблема древняя, уходящая корнями в Ветхий Завет, когда пророк Моисей разрешил мужьям давать разводное письмо своим жёнам, как сказано в Евангелии «по жестокосердию» (Мф. 19:3–9; Втор. 24:1–4)».

 Архимандрит Феодосий объяснил, что многие браки разрушаются из-за безответственного отношения супругов.

«Христова новозаветная заповедь однозначно звучит: «Что Бог сочетал, того человек да не разлучает» (Мф. 19:6). К сожалению, этот призыв не является определяющим у большинства современных молодых людей, как и многое другое, от чего и случаются трагедии в семейной жизни», - сказал наместник.

В тему: В УПЦ рассказали, что поможет наладить отношения с подростками во время кризисов.

 
isov
Тэги:

Комментарии

Статьи

06.07.20 09:29

Сборище мраЗЕй снова шьет намордник для украинских медиа

Автор: Александр Карпец

Интервью

13.05.20 11:50

Иван Либерман: После карантина нас ждет большая юридическая война людей против государства Украина

Автор: Сергей Дойко

Колонка автора
05.07.20 05:43

«Динамо» – «Шахтер»: «никогда такого не было, и вот опять»

Автор: Андрей Шахов

Дайджест

Киеву и Еревану необходимо сформировать взаимовыгодную повестку: Абраам Гаспарян
03.07.20 22:11

Киеву и Еревану необходимо сформировать взаимовыгодную повестку: Абраам Гаспарян

Автор: «Фраза»

Выбор редакции
Названы фавориты Евро-2021: что светит сборной Украины?
Названы фавориты Евро-2021: что светит сборной Украины?
Названы фавориты Евро-2021: что светит сборной Украины?
Названы фавориты Евро-2021: что светит сборной Украины?
Как меняли российскую Конституцию: за кого совали бюллетень?
Как меняли российскую Конституцию: за кого совали бюллетень?
Хорьки – не собаки, но их в Киеве уже выгуливают на поводках и даже приносят в суд
Хорьки – не собаки, но их в Киеве уже выгуливают на поводках и даже приносят в суд
Американские военные показали три видео с НЛО
Американские военные показали три видео с НЛО
Корейский сериал предсказал коронавирус еще в 2018 году
Корейский сериал предсказал коронавирус еще в 2018 году
Карантинные телепузики
Карантинные телепузики
Участились сообщения о появлении НЛО
Участились сообщения о появлении НЛО
Тысячи швейцарцев митинговали против «принудительного облучения» 5G
Тысячи швейцарцев митинговали против «принудительного облучения» 5G
Пьяная вечеринка Гонтаревой: кокс, шлюхи и баксы
Пьяная вечеринка Гонтаревой: кокс, шлюхи и баксы
ТОП 8 сериалов про тайные общества
ТОП 8 сериалов про тайные общества
fraza.com

Главная новость дня

Украине грозит банкротство, — немецкие СМИ

Украине грозит банкротство, — немецкие СМИ
06.07.20 15:58
191
Последние новости
06.07.20 16:42

Израильские террористы устроили взрыв на ядерном объекте в Иране – СМИ
06.07.20 16:40

В УПЦ объяснили, как проходит «церковный развод» после неудачного брака
06.07.20 16:31

В Киеве воровка потеряла документы на месте преступления. После чего пыталась выпрыгнуть в окно
06.07.20 16:00

Митрополит Антоний объяснил, почему только веры недостаточно
06.07.20 15:58

Украине грозит банкротство, — немецкие СМИ
06.07.20 15:22

На Черниговщине освятили новый храм УПЦ, построенный вместо захваченного ПЦУ
06.07.20 15:05

Появилась видео, как молния поразила юного российского вратаря
Фото и Видео
В Киеве воровка потеряла документы на месте преступления. После чего пыталась выпрыгнуть в окно
В Киеве воровка потеряла документы на месте преступления. После чего пыталась выпрыгнуть в окно
В Киеве воровка потеряла документы на месте преступления. После чего пыталась выпрыгнуть в окно
В Киеве воровка потеряла документы на месте преступления. После чего пыталась выпрыгнуть в окно
Появилась видео, как молния поразила юного российского вратаря
Появилась видео, как молния поразила юного российского вратаря
В Киеве на перекрестке проспектов образовался четырехметровый провал
В Киеве на перекрестке проспектов образовался четырехметровый провал
В Киев прибыл поезд из бывшего эпицентра коронавируса
В Киев прибыл поезд из бывшего эпицентра коронавируса
Жертвами столкновения двух небольших самолетов в США стали восемь человек
Жертвами столкновения двух небольших самолетов в США стали восемь человек
Украинец Малиновский провел очередной шикарный матч в чемпионате Италии
Украинец Малиновский провел очередной шикарный матч в чемпионате Италии
В Италии скончался знаменитый композитор Эннио Морриконе
В Италии скончался знаменитый композитор Эннио Морриконе
Появилось видео, как в Мукачево из гранатомета расстреляли базу отдыха
Появилось видео, как в Мукачево из гранатомета расстреляли базу отдыха
На одном из киевских мостов после прорыва трубы образовался настоящий фонтан
На одном из киевских мостов после прорыва трубы образовался настоящий фонтан
Милевский подхватил коронавирус и отправился «на изоляцию» в ресторан
Милевский подхватил коронавирус и отправился «на изоляцию» в ресторан
fraza.com
Новости блогосферы
04.07.20 22:44

Госстат - о смертности в Украине: «что и требовалось доказать»
29.06.20 15:40

Гомосексуализм, Украинский католический университет, Супрун и Сорос. Что между ними общего?
26.06.20 14:33

Почему западные грантовые СМИ, после избиения активиста партии Шария, засунули язык в одном место?
18.06.20 19:45

«Святой» наркоман Флойд и культ «небесной сотни»

Опрос

Как следует поступить с партией Нацкорпус?

посмотреть результаты
© 2020 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.