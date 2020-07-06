Митрополит Илларион объяснил, в чем причина усугубления украинского церковного раскола

Главное: Неканонические религиозные сообщества везде имеют тенденцию к разделению.Об этом рассказал митрополит Илларион.

Детали: Украинский церковный раскол, который появился по чисто политическим причинам, из-за действий Патриарха Варфоломея становится общеправославным.

Как сообщает mospat.ru, об этом заявил председатель Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата митрополит Волоколамский Иларион в эфире передачи «Церковь и мир», комментируя действия Патриарха Филарета по получению «нового томоса» от Константинополя и последствий его предыдущих действий.

«Украинские раскольники окончательно запутались в той авантюре, которая была совершена при помощи тогдашнего президента Украины Порошенко, который добился от Патриарха Варфоломея томоса. Но этот томос, действительно, создает некую ущербную полуавтокефальную церковь, причем создает ее на базе раскольников, не имеющих канонического рукоположения. Соответственно, все то, что происходит в этом сообществе сейчас, — естественное следствие того, что произошло», — сказал митрополит Илларион.

По его словам, неканонические религиозные сообщества везде имеют тенденцию к разделению.

«Филарет на протяжении более четверти века боролся за так называемую автокефальную церковь, а когда дело дошло до предоставления томоса, то его просто отодвинули в сторону. Ему якобы что-то пообещали устно, а потом это не выполнили. Главой этой структуры стал другой человек, Филарет обиделся и провозгласил свою прежнюю структуру существующей, то есть налицо уже раскол в расколе», — отметил архиерей.

Он привел пример греческого старостильного раскола, который позже превратился в восемь или девять антиканонических групп.

Митрополит Илларион подчеркнул, что действия Патриарха Варфоломея привели к общеправославным последствиям и каноническим проблемам, которые требуют решения.

«Для Константинопольского Патриархата эта история закрыта, а для Православной Церкви по всему миру — не закрыта, потому что под давлением Константинополя эту раскольничью структуру признали некоторые иерархи Александрийского Патриархата и Элладской Православной Церкви, а другие Православные Церкви не признают эту структуру. То есть раскол, который появился на Украине по чисто политическим причинам, из-за действий Патриарха Варфоломея сейчас становится общеправославным расколом, и это проблема, с которой всем нам придется иметь дело до тех пор, пока она не будет решена», — заключил митрополит Илларион.

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