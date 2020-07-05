Ученые выяснили, чем опасно чрезмерное потребление сахара

Главное: Чрезмерное потребление приводит к жировым отложениям вокруг сердца и на животе. К такому выводу пришли исследователи из США.

Детали: Ученые из Школы общественного здравоохранения Университета Миннесоты провели исследование и выяснили, что чрезмерное потребление сахара приводит к образованию жировой ткани в области сердца и на животе.

Как передает MedicalXpress, эта ткань, в свою очередь, выделяет вредные химические вещества, которые увеличивают риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний и диабета.

По словам одного из участников исследования профессора Со Юн Йи, чтобы избежать подобной «перспективы», людям необходимо кардинально ограничить потребление сахара: например, отказаться от газированных напитков, пирожных, вредных сладостей и выбирать более здоровые альтернативы.

В тему: 14 ноября 2019 года ученые поведали о еще одном «побочном эффекте» сахара.

Отметим также, что употребление сахара меняет «химию» нашего мозга.

К таким выводам пришли ученые из Орхусского университета в Дании, которые на протяжении двенадцати дней поили подопытных свиней двумя литрами сахарной воды, а потом провели им МРТ.

В результате выяснилось, что у свиней возникли «серьезные изменения в дофаминовой и опиоидной системах мозга».

«Фактически опиоидная система, которая в химическом плане связана с благополучием и удовольствием, была активирована уже после самого первого приема сахарной воды», ‒ отметили исследователи.