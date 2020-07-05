Известный чернокожий певец намылился в президенты США. Его уже поддержал Илон Маск

Главное: Известный американский рэп-исполнитель Канье Уэст заявил о намерении побороться за пост президента США. Его идею уже поддержал изобретатель и миллиардер Илон Маск.

Детали: Американский рэпер Канье Уэст заявил, что намерен бороться за пост президента США.

«Мы должны реализовать надежды Америки, доверяя Богу, объединяя наше видение и строя наше будущее. Я баллотируюсь на пост президента Соединенных Штатов», ‒ написал он на своей странице в Twitter.

Отметим, что это уже не первый раз, когда музыкант делает подобные заявления. Ранее выражал стремление баллотироваться на пост президента страны в 2024 году.

В свою очередь, американский миллиардер и изобретатель Илон Маск с энтузиазмом отнесся к политическим амбициям Уэста.

«У тебя есть моя полная поддержка», ‒ прокомментировал Маск сообщение рэпера.

При этом, как отмечают СМИ, Уэст уже не сможет успеть собрать и зарегистрировать необходимое количество подписей, поддерживающих его избирателей в штатах Нью-Йорк, Техас, Мэн, Северная Каролина и Нью Мексико, где дедлайн истек еще 25 июня.

Кроме того, в средине июля ‒ начале августа сроки сбора подписей истекают еще в нескольких ключевых штатах. Если рэпер не успеет зарегистрировать свою кандидатуру в каких-либо штатах, то на их территории его имени не будет в избирательных бюллетенях.

Справка: Президентские выборы в США 2020 года запланированы на 3 ноября 2020 года. На них может быть избран 46-й Президент США (в случае, если Дональд Трамп не будет избран на второй срок).

Согласно Второй статье Конституции США, для избрания президентом Соединённых Штатов Америки лицо должно быть гражданином США по рождению, не моложе 35 лет, прожившим на территории Соединённых Штатов Америки не менее 15 лет.

Чаще всего кандидаты выдвигаются от одной из политических партий США в ходе праймериз.

От Республиканской партии основным кандидатом стал действующий президент США Дональд Трамп, а от Демократической ‒ бывший вице-президент и сенатор Джо Байден.

В тему: 5 июня 2020 года мы писали, что Канье Уэст дал семье Джорджа Флойда и другим жертвам полиции два миллиона долларов.

А 26 декабря 2019 года сообщалось, что Канье Уэст выпустил неожиданный альбом об Иисусе.