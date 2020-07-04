Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП:

Митрополит Антоний объяснил, в чем опасность «культа толерантности»

Митрополит Антоний объяснил, в чем опасность «культа толерантности»

Главное: Процессы нездоровой толерантности и уступок откровенному греху в течении предыдущих десятилетий, в т.ч. и со стороны религиозных лидеров, привело к ужасающим последствиям. Об этом рассказал митрополит УПЦ Антоний.

Детали: События в США и Западной Европе свидетельствуют о том, что современному обществу, погрязшему в нездоровой толерантности, не важна настоящая терпимость и равенство, им нужны лишь новые права и предание греху законного статуса.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви, об этом сказал управляющий делами УПЦ митрополит Антоний в видеоблоге «Простые истины» на канале «Витражи».

«Читая новости из западного мира, ловишь себя на мысли, что мир сошел с ума. Одновременно удивляешься поистине дьявольской подмене понятий. Наверное, никто не станет оспаривать тот факт, что расизм - это зло. Посмотрите, во что превратилась борьба за расовое равенство в наши дни в США. Теперь это та же проповедь расового превосходства, только с той разницей, что высшей расой фактически стала черная», - сказал владыка.

Он напомнил, что именно благодаря христианским идеям милосердия и утверждениям о ценности каждой человеческой жизни, такие явления как сегрегация (возвышение одного народа за счет другого) в настоящее время удалось свести к минимуму во многих странах мира.

Митрополит Антоний, анализируя события в США, связывает происходящее не просто с неким усугубившимся социальным кризисом, но с процессами нездоровой толерантности и уступками откровенному греху в течении предыдущих десятилетий, в т.ч. и со стороны религиозных лидеров.

 «Атеисты уже требуют убрать изображение Архангела Михаила, попирающего сатану, потому что сатана традиционно изображается черным. Это, по их мнению, проявление расизма. А наиболее радикальные, так называемые борцы за справедливость, уже замахнулись на образ Господа Иисуса Христа, который, по их мнению, олицетворяет расизм одним фактом своей белокожести. А что же религиозные лидеры западного мира? Выступили ли они в защиту собственных святынь? Увы, они пытаются делать глубокие реверансы в адрес активистов и говорят, что Христос, мол, и не совсем белый был в его земной жизни. Но ведь это явление появилось и не сейчас. Если мы оглянемся на ближайшие десятилетия, то увидим, что такие реверансы религиозных лидеров в адрес тех или иных меньшинств, считающих себя ущемленными, совершаются регулярно. И мало кто знает, что чем больше таких уступок, тем дальше, те, кто уступают, отходят от истины во Христе», - отметил владыка.

По его мнению, для современного общества, погрязшего в нездоровой толерантности, приоритеты смещены, для них не важна настоящая терпимость, справедливость и равенство, которые возможны только во Христе, им нужны лишь новые права и привилегии.

Митрополит Антоний подчеркнул, что в христианстве издавна было принято ненавидеть грех, но любить и жалеть грешника.

«Теперь под видом снисхождения к грешнику нам пытаются привить снисхождение ко греху. И сейчас не стоит отмахиваться: мол, это творится в США и Западной Европе, а у нас такое невозможно. Увы, это все уже начинает происходить и у нас. И уже сейчас нужно быть достаточно мужественным, чтобы называть вещи своими именами без оглядки на отравленное прессой общество, иначе - будет поздно», - заключил управделами УПЦ.

В тему: Митрополит Антоний объяснил, почему человек ответственен за страдания и разрушения.

 
Тэги: Митрополит Антоний (Паканич), новости православия, УПЦ

Комментарии

Статьи

04.07.20 09:57

В ближайшие годы астрономы, возможно, найдут 9-ю планету Солнечной системы

Автор: Александр Флоранский

Интервью

13.05.20 11:50

Иван Либерман: После карантина нас ждет большая юридическая война людей против государства Украина

Автор: Сергей Дойко

Колонка автора
03.07.20 06:43

Как меняли российскую Конституцию: за кого совали бюллетень?

Автор: Товарищ Краснов

Дайджест

Киеву и Еревану необходимо сформировать взаимовыгодную повестку: Абраам Гаспарян
03.07.20 22:11

Киеву и Еревану необходимо сформировать взаимовыгодную повестку: Абраам Гаспарян

Автор: «Фраза»

Выбор редакции
Названы фавориты Евро-2021: что светит сборной Украины?
Названы фавориты Евро-2021: что светит сборной Украины?
Названы фавориты Евро-2021: что светит сборной Украины?
Названы фавориты Евро-2021: что светит сборной Украины?
Как меняли российскую Конституцию: за кого совали бюллетень?
Как меняли российскую Конституцию: за кого совали бюллетень?
Хорьки – не собаки, но их в Киеве уже выгуливают на поводках и даже приносят в суд
Хорьки – не собаки, но их в Киеве уже выгуливают на поводках и даже приносят в суд
Американские военные показали три видео с НЛО
Американские военные показали три видео с НЛО
Корейский сериал предсказал коронавирус еще в 2018 году
Корейский сериал предсказал коронавирус еще в 2018 году
Карантинные телепузики
Карантинные телепузики
Участились сообщения о появлении НЛО
Участились сообщения о появлении НЛО
Тысячи швейцарцев митинговали против «принудительного облучения» 5G
Тысячи швейцарцев митинговали против «принудительного облучения» 5G
Пьяная вечеринка Гонтаревой: кокс, шлюхи и баксы
Пьяная вечеринка Гонтаревой: кокс, шлюхи и баксы
ТОП 8 сериалов про тайные общества
ТОП 8 сериалов про тайные общества
fraza.com

Главная новость дня

Зеленскому подсунули сразу три списка с кандидатами на должность главы НБУ

Зеленскому подсунули сразу три списка с кандидатами на должность главы НБУ
04.07.20 14:05
732
Последние новости
04.07.20 17:31

Под Киевом ярко отпразднуют Ивана Купала: со стрельбой и плясками
04.07.20 16:35

Митрополит УПЦ обратился к народным депутатам из-за скандальных законопроектов
04.07.20 15:40

В Луцке «на горячем» поймали «члена» масонской группировки Ротшильдов
04.07.20 15:26

В Черногории к акции поддержки Церкви присоединились юристы и военные
04.07.20 15:13

Митрополит Антоний объяснил, в чем опасность «культа толерантности»
04.07.20 14:40

Митрополит Онуфрий рассказал, как важно проявлять милосердие
04.07.20 14:05

Зеленскому подсунули сразу три списка с кандидатами на должность главы НБУ
Фото и Видео
Зеленскому подсунули сразу три списка с кандидатами на должность главы НБУ
Зеленскому подсунули сразу три списка с кандидатами на должность главы НБУ
Зеленскому подсунули сразу три списка с кандидатами на должность главы НБУ
Зеленскому подсунули сразу три списка с кандидатами на должность главы НБУ
На Днепропетровщине полицейский погиб на глазах у собственного сына
На Днепропетровщине полицейский погиб на глазах у собственного сына
Смотрите под ноги: в одном из киевских парков обнаружена «растяжка»
Смотрите под ноги: в одном из киевских парков обнаружена «растяжка»
В аэропорту Филиппин разыгралась драма, напоминающая сюжет фильма «Терминал»
В аэропорту Филиппин разыгралась драма, напоминающая сюжет фильма «Терминал»
Кличко обозвал знаменитого украинского руфера «дол***бом»
Кличко обозвал знаменитого украинского руфера «дол***бом»
Американцы рассказали, как правильно «считать» возраст собак
Американцы рассказали, как правильно «считать» возраст собак
Пустые пляжи и социальная дистанция для детей: Турция начала принимать туристов после карантина
Пустые пляжи и социальная дистанция для детей: Турция начала принимать туристов после карантина
Американская модель, снявшаяся в роли советского спецназовца, поссорилась с Instagram из-за обнаженки
Американская модель, снявшаяся в роли советского спецназовца, поссорилась с Instagram из-за обнаженки
Появилось видео, как в Николаеве самопроизвольно поднялся мост
Появилось видео, как в Николаеве самопроизвольно поднялся мост
Лукашенко пожаловался на «завистливых украинцев»
Лукашенко пожаловался на «завистливых украинцев»
fraza.com
Новости блогосферы
29.06.20 15:40

Гомосексуализм, Украинский католический университет, Супрун и Сорос. Что между ними общего?
26.06.20 14:33

Почему западные грантовые СМИ, после избиения активиста партии Шария, засунули язык в одном место?
18.06.20 19:45

«Святой» наркоман Флойд и культ «небесной сотни»
17.06.20 22:56

О мамочках потрошителей

Опрос

Как следует поступить с партией Нацкорпус?

посмотреть результаты
© 2020 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.