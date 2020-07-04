Митрополит Антоний объяснил, в чем опасность «культа толерантности»

Главное: Процессы нездоровой толерантности и уступок откровенному греху в течении предыдущих десятилетий, в т.ч. и со стороны религиозных лидеров, привело к ужасающим последствиям. Об этом рассказал митрополит УПЦ Антоний.

Детали: События в США и Западной Европе свидетельствуют о том, что современному обществу, погрязшему в нездоровой толерантности, не важна настоящая терпимость и равенство, им нужны лишь новые права и предание греху законного статуса.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви, об этом сказал управляющий делами УПЦ митрополит Антоний в видеоблоге «Простые истины» на канале «Витражи».

«Читая новости из западного мира, ловишь себя на мысли, что мир сошел с ума. Одновременно удивляешься поистине дьявольской подмене понятий. Наверное, никто не станет оспаривать тот факт, что расизм - это зло. Посмотрите, во что превратилась борьба за расовое равенство в наши дни в США. Теперь это та же проповедь расового превосходства, только с той разницей, что высшей расой фактически стала черная», - сказал владыка.

Он напомнил, что именно благодаря христианским идеям милосердия и утверждениям о ценности каждой человеческой жизни, такие явления как сегрегация (возвышение одного народа за счет другого) в настоящее время удалось свести к минимуму во многих странах мира.

Митрополит Антоний, анализируя события в США, связывает происходящее не просто с неким усугубившимся социальным кризисом, но с процессами нездоровой толерантности и уступками откровенному греху в течении предыдущих десятилетий, в т.ч. и со стороны религиозных лидеров.

«Атеисты уже требуют убрать изображение Архангела Михаила, попирающего сатану, потому что сатана традиционно изображается черным. Это, по их мнению, проявление расизма. А наиболее радикальные, так называемые борцы за справедливость, уже замахнулись на образ Господа Иисуса Христа, который, по их мнению, олицетворяет расизм одним фактом своей белокожести. А что же религиозные лидеры западного мира? Выступили ли они в защиту собственных святынь? Увы, они пытаются делать глубокие реверансы в адрес активистов и говорят, что Христос, мол, и не совсем белый был в его земной жизни. Но ведь это явление появилось и не сейчас. Если мы оглянемся на ближайшие десятилетия, то увидим, что такие реверансы религиозных лидеров в адрес тех или иных меньшинств, считающих себя ущемленными, совершаются регулярно. И мало кто знает, что чем больше таких уступок, тем дальше, те, кто уступают, отходят от истины во Христе», - отметил владыка.

По его мнению, для современного общества, погрязшего в нездоровой толерантности, приоритеты смещены, для них не важна настоящая терпимость, справедливость и равенство, которые возможны только во Христе, им нужны лишь новые права и привилегии.

Митрополит Антоний подчеркнул, что в христианстве издавна было принято ненавидеть грех, но любить и жалеть грешника.

«Теперь под видом снисхождения к грешнику нам пытаются привить снисхождение ко греху. И сейчас не стоит отмахиваться: мол, это творится в США и Западной Европе, а у нас такое невозможно. Увы, это все уже начинает происходить и у нас. И уже сейчас нужно быть достаточно мужественным, чтобы называть вещи своими именами без оглядки на отравленное прессой общество, иначе - будет поздно», - заключил управделами УПЦ.

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