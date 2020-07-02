«Конец эпохи бедности»: каждый пятый украинец получает меньше прожиточного минимума

Главное: Доходы ниже фактического прожиточного минимума получают более 20% украинцев. При этом доходы 20% наиболее обеспеченных украинцев превысили доходы 20% наименее обеспеченных в 3,5 раза.

Детали: В 2019 г доходы ниже законодательно установленного прожиточного минимума получали 400 тыс. (1,1%) граждан Украины. Размер минимума составлял 1902,1 гривен в месяц. Как сообщает пресс-служба Государственной службы статистики, доходы ниже фактического прожиточного минимума получали 8,9 млн (23,1%) граждан Украины. Размер минимума составлял 3660,9 гривен в месяц.

При этом, как отмечается, уровень бедности в последние годы существенно уменьшился. В 2018 г доходы ниже прожиточного минимума получали 10,6 млн (27,6%) граждан.

Кроме того, по данным Госкомстата, доходы населения в I квартале 2020 г составили 874,4 млрд грн, а расходы — 935,5 млрд грн. Таким образом, сбережения украинцев уменьшились на 61,1 млрд грн.

В этом году у украинцев выросли доходы в форме зарплаты, прибыли от собственности и социальной помощи, при этом увеличились расходы на приобретение товаров и услуг, а также налоги.

Располагаемый доход в расчете на одного человека в I квартале текущего года вырос почти на 1,5 тысячи гривен и составил 16 055 гривен по сравнению с 14 598 гривен за аналогичный период прошлого года.

Отметим, что в 2019 г доходы 20% наиболее обеспеченных украинцев превышали доходы 20% наименее обеспеченных в 3,5 раза.

В тему: Коронавирус и введенный в связи с ним карантин лишают украинцев доходов. Одной из наиболее социально уязвимых и незащищенных групп населения являются пенсионеры, которым из-за роста цен все сложнее купить даже самое необходимое.

Тем не менее, с 1 июля 2020 года минимальная пенсия в Украине увеличилась на 74 грн и составила 1712 грн.