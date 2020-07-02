Польша отменила карантин для украинцев на фоне пандемии коронавируса. Но коснется это не всех

Главное: Поляки отменили двухнедельный карантин из-за пандемии коронавируса для украинцев. Послабление действует для тех, кто прилетает в страну на самолете.

Детали: Польша с 1 июля отменила двухнедельный карантин из-за пандемии коронавируса для граждан Украины. Правда касается это лишь тех, кто прилетает в эту страну на самолете.

Как передает «Польское радио», «после отмены контроля на внутренних границах ЕС, там также нет обязанности проходить карантин для тех, кто прибывает в Польшу».

При этом уточняется, что «на внешней границе ЕС в дальнейшем действуют ограничения, в частности относительно въезда иностранцев в Польшу и требования карантина».

В сообщении также говорится, что «на границе с Украиной, Беларусью и Россией въезд иностранцев в Польше все еще ограничен».

Известно также, что пересечь границу можно в таких пунктах пропуска: в Дорогуске (с украинской стороны – Ягодине), Корчевой (Краковце), Гребенном (Раве-Русской) и Медике (с украинской стороны Шегине).

В тему 1 июля 2020 года стало известно, какие страны открыли границы для украинцев на фоне пандемии коронавируса.

30 июня 2020 года сообщалось, что Евросоюз до сих пор не готов открыть границу для украинцев из-за коронавируса.