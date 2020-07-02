Курс гривны сильно просел после отставки главы НБУ

Главное: Курс гривны начал снижаться. Происходит это после отставки главы НБУ Якова Смолия.

Детали: После отставки главы Национального банка Якова Смолия курс украинской гривны начал снижаться. Свежие котировки валют на четверг, 2 июля, приводит пресс-служба финансового регулятора.

Так, американский доллар подорожал на одиннадцать копеек – до 26,77 гривен.

Также на одиннадцать копеек вырос в цене евро – до 29,99 гривен.

Отметим, что накануне курс гривны укрепился.

В тему 1 июля 2020 года сообщалось, что глава НБУ Яков Смолий написал заявление об отставке. Свое решение оставить должность он объяснил неспособностью руководить регулятором в условиях политического давления.