Стало известно, какие страны открыли границы для украинцев на фоне пандемии коронавируса

Главное: Всего пять стран открыли свои границы для украинцев на 1 июля. Все из-за пандемии коронавируса.

Детали: На фоне пандемии коронавируса лишь пять стран открыли свои границы для украинцев. Это Турция, Египет, Албания, Хорватия и Черногория.

Об этом в среду, 1 июля, сообщил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий.

По его словам, «другие европейские границы пока остаются закрытыми для украинских туристов из-за эпидемиологической ситуации».

При этом страны выставляют условия для приезжающих.

Так, Хорватия разрешает въезд украинцам лишь при условии подтверждения бронирования отеля или гостевого жилья.

А вот туристам, вернувшимся из Египта, придется уже дома пережить двухнедельную самоизоляцию.

Сообщается также, что в Черногорию можно попасть, имея на руках отрицательный тест на COVID-19, который сдан в последние 48 часов.

Список стран может быть обновлен через две недели.

В тему 30 июня 2020 года сообщалось, что Евросоюз до сих пор не готов открыть границу для украинцев из-за коронавируса.