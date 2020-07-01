В ближайшие выходные Украину накроет адская жара

Главное: В ближайшие выходные в Украине ожидается жара. Воздух прогреется до плюс 36 градусов.

Детали: Поистине адская жара ожидается в Украине в ближайшие выходные, 4-5 июля. О погоде поведали в Гидрометцентре.

Синоптики говорят, что западные регионы и север нашей страны продолжат поливать грозовые дожди. На остальной территории Украины будет сухо.

При этом если в западных областях днем будет плюс 23-27, то на остальной территории страны воздух прогреется до 29-36 градусов. Особенно жарко будет на юге и в Крыму.

Ночью ожидается 13-23 тепла.

В Киеве обещают сухую и жаркую погоду, гроза возможна лишь в субботу: днем ожидается плюс 29-31, а ночью 17-19 тепла.

Карта погоды в Украине:

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