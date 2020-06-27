УЕФА утвердил календарь Лиги наций: с кем и когда сыграет сборная Украины

Главное: УЕФА утвердил календарь Лиги наций сезона-2020/21. Сборная Украины сыграет в группе А4 со Швейцарией, Германией и Испанией. Матчи пройдут с 3 сентября по 17 ноября.

Детали: Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) утвердил календарь группы А4 Лиги наций сезона 2020-21, в которой сборная Украины сыграет со Швейцарией, Испанией и Германией.

Об этом сообщается на официальном сайте организации.

Все свои матчи сборная Украины сыграет в 21-45 по киевскому времени:

3 сентября, Украина ‒ Швейцария

6 сентября, Испания ‒ Украина

10 октября, Украина ‒ Германия

13 октября, Украина ‒ Испания

14 ноября, Германия ‒ Украина

17 ноября, Швейцария ‒ Украина.

Отметим, что розыгрыш Лиги наций 2020/2021 связан с европейским отборочным циклом к чемпионату мира 2022, давая дополнительную возможность выхода в финальную стадию ряду национальных сборных.

В тему: 17 июня 2020 года в УЕФА рассказали, где и когда пройдут матчи плей-офф и финалы еврокубков.

А 30 марта 2020 года сообщалось, что из-за коронавируса европейский футбол ждут большие изменения.