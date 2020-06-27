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«Путин ни при чем»: актер-убийца Ефремов сделал важное политическое заявление

«Путин ни при чем»: актер-убийца Ефремов сделал важное политическое заявление

Главное: Известный артист и любитель пьяной езды Михаил Ефремов рассказал о своем отношении к Владимиру Путину и опроверг свою оппозиционность Кремлю. Его заявление озвучил адвокат Эльман Пашаев.

Детали: Адвокат актера театра и кино Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил, что подзащитный попросил от его имени сделать заявление, опровергающее политическую составляющую в деле о смертельном ДТП.

Как передает «МК», защитник, в частности, отметил, что журналисты совершенно зря ищут совпадения в том, что резонансная авария произошла незадолго до голосования по поправкам в Конституцию РФ.

«Где я и где политика? Я не имею отношения к оппозиции, не имею отношения к политике. Ничего не имею против личности Путина. Почему я должен плохо относиться к человеку, который нас кормит, ‒ нас, людей искусства, деятелей кино. Ведь все мы помним, в каком упадке была культура раньше», ‒ процитировал актера Пашаев.

По словам адвоката, актер добавил, что он «артист, а не оппозиционер», и «ни Путин, ни кто-то другой не просили садиться в тот вечер за руль».

Что же касается голосования по поводу внесения изменений в Конституцию, то на это Ефремов заявил, что в политической части этих поправок не разбирается и ничего сказать не может, однако «очень хорошо отозвался о мерах социальной поддержки», утверждает защитник.

Напомним, 8 июня 56-летний актер театра и кино Михаил Ефремов в пьяном состоянии устроил кровавое ДТП в центре Москвы.

Так, находясь за рулем Jeep Grand Cheroky, пьяный артист вылетел на встречную полосу, где врезался в машину Lada ‒ ее водителя (Сергея Захарова) забрали в реанимацию с тяжелейшими травмами, где он скончался.

Позднее Михаил Ефремов записал покаянное видеообращение, на которое отреагировали родственники погибшего.

В тему: 22 июня 2020 года мы писали, что деле актера-убийцы Михаила Ефремова неожиданно появился «украинский след».

22 июня 2020 года также стало известно, сколько водки Ефремов выпил в день смертельного ДТП.

20 июня 2020 года сообщалось, что в сеть «слили» результаты судебно-психиатрической экспертизы актера Михаила Ефремова.

19 июня 2020 года стали известны имена всех потерпевших по делу любителя пьяной езды Михаила Ефремова.

26 июня 2020 года сообщалось, что у актера Михаила Ефремова случился сердечный приступ.

Смотрите также злое видео: «Кто защищает актера-убийцу Михаила Ефремова?»

Тэги: ДТП, общество, авария, Владимир Путин, Москва, мир, оппозиция, актер, политика, адвокат, заявление, культура, артист, пьяный за рулем, Михаил Ефремов

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