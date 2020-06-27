Эпидемия COVID-19 в мире и Украине: данные на утро 27 июня 2020

Главное: По состоянию на 8-30 27 июня, число подтвержденных случаев заражения коронавирусом COVID-19 во всем мире достигло 9 800 714, смертей ‒ 494 169, а выздоровлений ‒ 4 944 929. В Украине же выявлено 41 117 инфицированных, зарегистрировано 1 086 смертей и 18 299 случаев выздоровления.

Детали: Больше всего случаев заражения коронавирусом насчитывается в США ‒ 2 267 554 (смертей ‒ 125 039), Бразилии ‒ 1 274 974 (55 961), России ‒ 6119 936 (8 770), Индии ‒ 508 953 (15 685), Великобритании ‒ 310 836 (43 498), Перу ‒ 272 364 (8 939), Чили ‒ 263 360 (5 068), Испании ‒ 247 905 (28 338), Италии ‒ 239 961 (34 708), Иране ‒ 217 724 (10 239), Мексике ‒ 208 392 (25 779), Франции ‒ 199 473 (29 781), Пакистане ‒ 198 883 (4 035), Турции ‒ 194 511 (5 065), Германии ‒ 194 036 (8 965), Саудовской Аравии ‒ 174 577 (1 474), Бангладеш ‒ 130 474 (1 661), ЮАР ‒ 124 590 (2 340), Канаде ‒ 104 629 (8 570), Катаре ‒ 92 784 (109), Китае ‒ 84 725 (4 641), и Колумбии ‒ 80 811 (2 786).

Такие данные приводит исследовательский университет Джонса Хопкинса (Балтимор, США).

В тему: 26 июня 2020 года мы писали, что в Украине число новых случаев COVID-19 за сутки впервые превысило тысячу.

26 июня 2020 года также сообщалось, что коронавирус «наследил» в Европе еще в марте... 2019 года.