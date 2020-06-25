В деле о смерти «американского» сына Хрущева возник неожиданный поворот

Главное: Перебравшийся после «перестройки» в США сын советского генсека Никиты Хрущева ‒ Сергей ‒ скончался не от старости, а в результате самоубийства. Об этом заявили власти штата Род-Айленд.

Детали: Причиной смерти 84-летнего сына Первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева ‒ Сергея, с 1991 года проживавшего в США, стало самоубийство.

Как передает ТАСС, об этом заявил глава пресс-службы департамента здравоохранения штата Род-Айленд Джозеф Уэнделкен.

По его словам, Сергей Хрущев скончался выстрела в голову, который произвел самостоятельно.

«Речь не идет о преступлении», ‒ подчеркнул Уэнделкен, добавив, что мотивы, побудившие Хрущева-младшего лишить себя жизни, будет выяснять полиция.

Напомним, о смерти Сергея Хрущева стало известно 19 июня. Причем изначально сообщалось, что он скончался от старости.

В тему: 5 сентября 2017 года мы писали, что сын Хрущева популярно объяснил, зачем его отец передал Крым Украине.

А 20 января 2020 года сообщалось, что в Москве нашли мертвой родственницу Никиты Хрущева.