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Тысячи верующих УПЦ рассказали, почему боятся возможного введения обязательной вакцинации от COVID-19

Тысячи верующих УПЦ рассказали, почему боятся возможного введения обязательной вакцинации от COVID-19

Главное: Более 120 тыс украинцев обратили обратили внимание на тему возможной обязательной вакцинации против COVID-19. Об этом сообщает Центр информации УПЦ.

Детали: Центр информации Украинской Православной Церкви на своей официальной странице в Фейсбук предложил пользователям соцсети высказать свое мнение о возможном введении в Украине обязательной вакцинации против COVID-19.

Принять участие в дискуссии было предложено 17 июня. По состоянию на сегодняшний день на тему обратили внимание более 120 тысяч пользователей и более 3 тысяч пользователей оставили свои комментарии или выразили свое отношение с помощью эмодзи.

Центр информации УПЦ отмечает, что не использовал функцию рекламы для выбора аудитории или возможности более широкого распространения опроса среди пользователей, чтобы видеть естественный результат.

В дискуссии участвовали пользователи соцсети из разных регионов Украины, а также из-за рубежа.

Большинство активных пользователей высказались против введения в Украине обязательной вакцинации, считая, что это нарушает права человека.

Многих украинцев тревожит вопрос качества будущей вакцины от коронавируса, поскольку ранее люди сталкивались с проблемами со здоровьем после вакцинации от других болезней, а в некоторых комментариях говорится даже о летальных исходах.

Верующие заявляют о своей тревоге, говоря о возможной обязательной вакцинации, и вместе с тем переживают – «прислушаются ли к нам»?

Некоторые пользователи были резки в ответах и заявили, что обязательную вакцинацию от коронавируса следует, в первую очередь, начать с власть имущих.

Значительная часть высказавшихся по поводу возможной обязательной вакцинации встревожены ограничениями, которые могут возникнуть перед теми, кто откажется от инъекции. Речь идет о дальних и ближних поездках, прохождении медкомиссии, получении образования и др.

Отдельные пользователи соцсетей высказывали и конспирологические теории по поводу принудительной вакцинации как части мирового заговора, в частности, верующие опасаются, что якобы «эта вакцина не будет традиционной», «непременно повлияет на человеческий организм». И даже, что якобы «посредством принудительной вакцинации людям будут вводить микрочипы».

При том, что большинство людей высказались против обязательной вакцинации, некоторые выступили в ее поддержку, отметив, что «государство должно обеспечивать всех качественной вакциной, а не дешевой».

Некоторые украинцы отметили, что сегодня нуждаются не столько в медикаментозной, сколько в финансовой поддержке государства.

Принять участие в дискуссии можно ЗДЕСЬ.

Как сообщалось, Президент Украины Владимир Зеленский, отвечая на петицию о запрете принудительной вакцинации, процитировал Закон Украины «О защите населения от инфекционных болезней», согласно которому в стране могут ввести обязательную вакцинацию против коронавируса.

«Согласно Закону Украины «О защите населения от инфекционных болезней» в случае угрозы возникновения особо опасной инфекционной болезни или массового распространения опасной инфекционной болезни на соответствующих территориях и объектах могут проводиться обязательные профилактические прививки против этой инфекционной болезни по эпидемическим показаниям (часть третья статьи 12)», - сказано в официальном ответе главы государства.

Также президент напомнил об ответственности за нарушение законодательства о защите населения от инфекционных болезней.

В тему: В Черногории тысячи верующих прошли крестным ходом в защиту Церкви.

 
Тэги: новости православия, УПЦ, коронавирус

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