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Последствия коронавируса человечество будет «расхлебывать» десятилетиями, — ВОЗ

Последствия коронавируса человечество будет «расхлебывать» десятилетиями, — ВОЗ

Главное: Пандемия коронавируса в мире продолжает набирать обороты. Вызванные ею кризисы будут ощущаться общественностью десятилетиями.

Детали: Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейсус заявил, что общественность будет еще десятилетиями ощущать вызванные пандемией коронавируса кризисы, ведь она продолжает набирать обороты, сообщает The Economic Times.

Он заявил, что пандемии гораздо тяжелее, чем просто кризис в здравоохранении.

«Это еще и экономический кризис, и социальный кризис, а во многих странах — еще и политический кризис», — добавил Гебрейсус.

Напомним, в мире заразились коронавирусом 9 071 982 человек, из них 4 854 700 человек выздоровели и 471 167 человек умерли.

В тему: Итальянские медики считают, что коронавирус настолько ослабел, что вскоре может исчезнуть сам по себе. Вакцина может даже не понадобиться.

Тэги: общество, здоровье, мир, Всемирная организация здравоохранения, кризис, коронавирус

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