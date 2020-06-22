В России экс-депутат из партии Путина расстрелял семью, которая плавала на лодке

Главное: В России бывший депутат от партии «Единая Россия» Илья Русинов выстрелил по семье с девочкой-подростком. Возбуждено дело по статье о покушении на убийство.

Детали: В субботу, 20 июня, вечером, в России в Ленинградской области бывший муниципальный депутат от партии «Единая Россия» выстрелил по семье с девочкой-подростком. Как сообщает «Медиазона», люди плавали на лодке и приблизились к его даче на расстояние 70-ти метров.

Экс-депутат Илья Русинов ранил женщину, которая в тяжелом состоянии попала в реанимацию. С ней в лодке был муж и 14-летняя дочка.

По версии следствия, 35-летний Русинов выстрелил один раз из карабина «на почве внезапно возникших неприязненных отношений».

Сейчас бывший депутат задержан. Возбуждено дело по статье о покушении на убийство.

В тему: 7 мая в Киеве избили экс-бойцов «Азова» Назария Кравченко и Сергея Филимонова. По словам адвоката Маси Найема, самое непосредственное участие в избиении принимал экс-депутат Верховной Рады Андрей Билецкий.