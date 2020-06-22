Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП:

Митрополит Антоний назвал условие, которое поможет сохранить человечность и сделать жизнь счастливой

Митрополит Антоний назвал условие, которое поможет сохранить человечность и сделать жизнь счастливой

Главное: Совесть помогает человеку понять свое предназначение перед Богом. Об этом рассказал митрополит УПЦ Антоний.

Детали: Совесть является критерием и внутренним ограничителем, который хочет сохранить человека в его предназначении.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви, об этом рассказал митрополит Бориспольский и Броварской Антоний в своей проповеди.

«Святитель Иоанн Златоуст в одном из своих произведений пишет, что в нашей человеческой жизни есть только одно условие, которое, как якорь удерживает нас на поверхности и не дает возможности увязнуть в грехе. Это – совесть», - напомнил митрополит Антоний.

По его словам, совесть является тем единственным условием, которое может сохранить человека от грехов и страданий.

«Мы являемся важнейшим творением в нашей Вселенной, но, в силу нашей воли, в жизнь человеческую вошел грех. И грех, к сожалению, исказил все те задачи, которые Господь дал каждому из нас. А задача одна - путь ко спасению, постоянное совершенствование и сближение со своим Творцом. Началом того, что спасение возможно для всех, согласно апостолу Павлу, есть единство человеческой природы. Для того, чтобы человек не потерял себя в этом мире, Господь каждому человеку дал совесть», - подчеркнул владыка.

По его словам, что совесть является неким внутренним органом, который контролирует и говорит, что является грехом, независимо от того, как к этому поступку могут относиться некоторые люди и общество с извращенной системой ценностей и морали.

Митрополит Антоний объяснил, что человек и общество могут сознательно «усыплять совесть» из-за беспечного отношения к собственной душе.

«Совесть может быть настолько искажена, сожжена, не иметь контроля над человеком. Это происходит, когда мы свою жизнь пускаем на самотек, живем вроде бы и не совсем плохо, и что-то исполняем, и в храм ходим, но нет постоянного контроля за тем, что есть в нашем сердце и в наших мыслях», - отметил архиерей.

Он подчеркнул, что важно «всеми своими внутренними силами различать что есть добро, а что – зло, и постоянно работать над собой».

«Задача каждого человека рассуждать в себе каждый день: или новый день стал падением, или, возможно, маленькой ступенькой ко спасению. Когда бывает такой самоконтроль, Господь хранит человека и в каждом конкретном поступке, и тогда, когда приходят крупные испытания.

Дай Бог, чтобы мы выполняли заповеди Господа, очищали свое сердце, проясняли нашу совесть, чтобы она могла управлять нами и как дозиметр, давать нам правильные координаты, куда идти, что делать и как жить, тогда обязательно наша жизнь будет правильной и даст нам счастье, наслаждение и, самое главное, надежду на спасение», - заключил митрополит Антоний.

В тему: Митрополит Антоний объяснил, какими качествами обладает искренне верующий человек

Тэги: Митрополит Антоний (Паканич), новости православия, УПЦ

Комментарии

Статьи

20.06.20 10:10

10 фильмов, которые стоит посмотреть в кинотеатрах после карантина

Автор: Антон Филатов

Интервью

13.05.20 11:50

Иван Либерман: После карантина нас ждет большая юридическая война людей против государства Украина

Автор: Сергей Дойко

Колонка автора
22.06.20 15:10

Онлайн «причастие»: модное новшество или новое предательство Христа?

Автор: Виктор Даль

Дайджест

Сексуальный скандал в сборной США по плаванию: американских пловчих насиловали тренеры
20.06.20 21:46

Сексуальный скандал в сборной США по плаванию: американских пловчих насиловали тренеры

Автор: Спорт-Экспресс

Выбор редакции
Хорьки – не собаки, но их в Киеве уже выгуливают на поводках и даже приносят в суд
Хорьки – не собаки, но их в Киеве уже выгуливают на поводках и даже приносят в суд
Хорьки – не собаки, но их в Киеве уже выгуливают на поводках и даже приносят в суд
Хорьки – не собаки, но их в Киеве уже выгуливают на поводках и даже приносят в суд
Американские военные показали три видео с НЛО
Американские военные показали три видео с НЛО
Корейский сериал предсказал коронавирус еще в 2018 году
Корейский сериал предсказал коронавирус еще в 2018 году
Карантинные телепузики
Карантинные телепузики
Участились сообщения о появлении НЛО
Участились сообщения о появлении НЛО
Тысячи швейцарцев митинговали против «принудительного облучения» 5G
Тысячи швейцарцев митинговали против «принудительного облучения» 5G
Пьяная вечеринка Гонтаревой: кокс, шлюхи и баксы
Пьяная вечеринка Гонтаревой: кокс, шлюхи и баксы
ТОП 8 сериалов про тайные общества
ТОП 8 сериалов про тайные общества
fraza.com

Главная новость дня

В деле актера-убийцы Михаила Ефремова неожиданно появился «украинский след»

В деле актера-убийцы Михаила Ефремова неожиданно появился «украинский след»
22.06.20 15:01
143
Последние новости
22.06.20 15:01

В деле актера-убийцы Михаила Ефремова неожиданно появился «украинский след»
22.06.20 14:57

В России экс-депутат из партии Путина расстрелял семью, которая плавала на лодке
22.06.20 14:06

В селе на Прикарпатье сняли на видео смерч
22.06.20 13:57

Лидера ОУН приговорили к двум годам заключения
22.06.20 13:04

Смешная драка посетителей АТБ в Киевской области попала на видео
22.06.20 13:01

В Черногории тысячи верующих прошли крестным ходом в защиту Церкви
22.06.20 12:48

Одесса ужесточила карантин из-за коронавируса
Фото и Видео
В селе на Прикарпатье сняли на видео смерч
В селе на Прикарпатье сняли на видео смерч
В селе на Прикарпатье сняли на видео смерч
В селе на Прикарпатье сняли на видео смерч
Смешная драка посетителей АТБ в Киевской области попала на видео
Смешная драка посетителей АТБ в Киевской области попала на видео
В Нью-Йорке снесут расистский памятник Рузвельту
В Нью-Йорке снесут расистский памятник Рузвельту
Вандалы осквернили Родину-мать в Киеве «голубым» флагом
Вандалы осквернили Родину-мать в Киеве «голубым» флагом
Взрыв в Киеве: обнародованы жуткие кадры, снятые жильцом соседнего дома
Взрыв в Киеве: обнародованы жуткие кадры, снятые жильцом соседнего дома
Появились сведения о погибших при взрыве газа в киевской многоэтажке
Появились сведения о погибших при взрыве газа в киевской многоэтажке
В Киеве мощным взрывом разворотило половину подъезда многоэтажки
В Киеве мощным взрывом разворотило половину подъезда многоэтажки
Десятки элитных щенков погибли в самолете МАУ, «эмигрируя» из Украины в Канаду
Десятки элитных щенков погибли в самолете МАУ, «эмигрируя» из Украины в Канаду
В небе над Киевом засекли редчайший «ядерный гриб»
В небе над Киевом засекли редчайший «ядерный гриб»
В родном городе Зеленского бушевал масштабный пожар
В родном городе Зеленского бушевал масштабный пожар
fraza.com
Новости блогосферы
18.06.20 19:45

«Святой» наркоман Флойд и культ «небесной сотни»
17.06.20 22:56

О мамочках потрошителей
17.06.20 22:37

Зеленский готов провести принудительную вакцинацию украинцев
16.06.20 21:09

Кто мешает созданию Сквера украинской культуры в Киеве

Опрос

Готовы ли вы проголосовать за второй срок Зеленского?

посмотреть результаты
© 2020 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.