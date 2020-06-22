Митрополит Антоний назвал условие, которое поможет сохранить человечность и сделать жизнь счастливой

Главное: Совесть помогает человеку понять свое предназначение перед Богом. Об этом рассказал митрополит УПЦ Антоний.

Детали: Совесть является критерием и внутренним ограничителем, который хочет сохранить человека в его предназначении.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви, об этом рассказал митрополит Бориспольский и Броварской Антоний в своей проповеди.

«Святитель Иоанн Златоуст в одном из своих произведений пишет, что в нашей человеческой жизни есть только одно условие, которое, как якорь удерживает нас на поверхности и не дает возможности увязнуть в грехе. Это – совесть», - напомнил митрополит Антоний.

По его словам, совесть является тем единственным условием, которое может сохранить человека от грехов и страданий.

«Мы являемся важнейшим творением в нашей Вселенной, но, в силу нашей воли, в жизнь человеческую вошел грех. И грех, к сожалению, исказил все те задачи, которые Господь дал каждому из нас. А задача одна - путь ко спасению, постоянное совершенствование и сближение со своим Творцом. Началом того, что спасение возможно для всех, согласно апостолу Павлу, есть единство человеческой природы. Для того, чтобы человек не потерял себя в этом мире, Господь каждому человеку дал совесть», - подчеркнул владыка.

По его словам, что совесть является неким внутренним органом, который контролирует и говорит, что является грехом, независимо от того, как к этому поступку могут относиться некоторые люди и общество с извращенной системой ценностей и морали.

Митрополит Антоний объяснил, что человек и общество могут сознательно «усыплять совесть» из-за беспечного отношения к собственной душе.

«Совесть может быть настолько искажена, сожжена, не иметь контроля над человеком. Это происходит, когда мы свою жизнь пускаем на самотек, живем вроде бы и не совсем плохо, и что-то исполняем, и в храм ходим, но нет постоянного контроля за тем, что есть в нашем сердце и в наших мыслях», - отметил архиерей.

Он подчеркнул, что важно «всеми своими внутренними силами различать что есть добро, а что – зло, и постоянно работать над собой».

«Задача каждого человека рассуждать в себе каждый день: или новый день стал падением, или, возможно, маленькой ступенькой ко спасению. Когда бывает такой самоконтроль, Господь хранит человека и в каждом конкретном поступке, и тогда, когда приходят крупные испытания.

Дай Бог, чтобы мы выполняли заповеди Господа, очищали свое сердце, проясняли нашу совесть, чтобы она могла управлять нами и как дозиметр, давать нам правильные координаты, куда идти, что делать и как жить, тогда обязательно наша жизнь будет правильной и даст нам счастье, наслаждение и, самое главное, надежду на спасение», - заключил митрополит Антоний.

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