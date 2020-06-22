Выборы президента Беларуси: у Лукашенко будет шесть конкурентов

Главное: В выборах президента Беларуси будут участвовать семь кандидатов. Их зарегистрировала ЦИК.

Детали: ЦИК Беларуси зарегистрировала семь кандидатов для участия в выборах президента страны, которые пройдут 9 августа. Об этом стало известно в понедельник, 22 июня.

В ЦИК сообщили, что кроме действующего главы государства Александра Лукашенко в выборах также будут участвовать следующие люди: бывший посол Беларуси в США Валерий Цепкало, сопредседатель общественного объединения «Говори правду» Андрей Дмитриев, председатель Белорусской социал-демократической «Грамады» Сергей Черечень, бывший депутат Анна Канопацкая, экс-лава «Белгазпромбанка» Виктор Бабарико и жена оппозиционного блогера Сергея Тихановского Светлана.

Всех их допустили к выборам после проверки собранных подписей.

В тему 4 июня 2020 года сообщалось, что Лукашенко заявил, что недопустимо менять правительство. И отправил его в отставку.

1 июня 2020 года стало известно, что Лукашенко приказал КГБ «истребить» всех «майданутых».