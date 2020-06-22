В Чернобыльской зоне вспыхнул очередной пожар

Главное: В Чернобыльской зоне произошел очередной пожар. Огонь потушили.

Детали: В Чернобыльской зоне отчуждения вспыхнул пожар. Об этом в понедельник, 22 июня, передает ГСЧС.

Сообщается, что возле села Ильинцы на территории Лубянского лесничества случилось возгорание лесной подстилки.

Огонь на площади трех гектаров удалось оперативно потушить накануне вечером, 21 июня.

Однако, говорят спасатели, еще сегодня утром «наблюдается тление травяного настила, пней и древесины».

На месте ЧП работают одиннадцать человек и три единицы техники.

В тему 27 апреля 2020 года сообщалось, что ликвидатор рассказал о двух авариях, предшествовавших взрыву на Чернобыльской АЭС.

23 апреля 2020 года стало известно, что на Житомирщине разгорелся масштабный лесной пожар.