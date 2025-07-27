Марко Рубио

Думаю, Джей Ди Вэнс был бы отличным кандидатом (в президенты США от Республиканской партии в 2028-м году).
Зеленский высказался по поводу возможной встречи с Путиным
Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 1 047 250 солдат
Трамп высказался о военной помощи Украине
Известны первые результаты очередных переговоров Украины и РФ в Стамбуле
Зеленский высказался о перспективах встречи с Путиным
Песков намекнул на возможную встречу Зеленского и Путина
Зеленский рассказал, кто возглавит делегацию на переговорах с РФ
В Кремле озвучили тему третьего раунда переговоров
Зеленский озвучил дату новых переговоров с Россией в Стамбуле
В Кремле заявили, что Путин готов обсуждать мир в Украине. Но есть нюанс