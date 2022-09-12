Алексей Арестович

Путинский режим находится в ситуации, именуемой в шахматах цугцванг – при котором любой их ход ведет к ухудшению его позиции.
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