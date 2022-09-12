Алексей Арестович

В Кропивницком УПЦ провела благотворительный аукцион и передали помощь ВСУ

В Германии уточнили сроки поставок в Украину систем IRIS-T

В Новой Зеландии лодка столкнулась с китом – погибли люди

Врагам прощения не будет, — Залужный

На Херсонщине войска РФ активно готовятся к бегству

Путин вновь отказался от переговоров с Зеленским

В Киеве «заминировали» почти все школы и некоторые ТРЦ

В ВСУ рассказали об успехах на юге Украины

12.09.22 14:53

В ВСУ рассказали об успехах на юге Украины

12.09.22 14:41

В Киеве «заминировали» почти все школы и некоторые ТРЦ

12.09.22 12:51

Зеленский объяснил, почему отказывается от переговоров с РФ

12.09.22 12:38

В США оценили готовность Кремля применить ядерное оружие против Украине

12.09.22 10:38

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 52 950 солдат

12.09.22 09:47

Генштаб ВСУ поведал об актуальной ситуации на фронте

11.09.22 20:40

В 7 областях Украины пропал свет после очередного ракетного удара россиян

11.09.22 19:34

Минобороны РФ показало карту с новой линией фронта на Харьковщине

10.09.22 18:11

Минобороны РФ утверждает, что отступление россиян на Харьковщине... было спланировано

09.09.22 15:15

Харьков подвергся мощному артиллерийскому обстрелу