Борис Джонсон

Я знаю, что даже если сейчас все кажется мрачным, наше совместное будущее будет золотым.
Источник: обращение к британцам
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