Алексей Арестович

Будет (тяжелое вооружение) – сломим (освободим Херсон), не будет – будем возиться дольше, но мы будем возиться.
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